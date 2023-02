Stiri pe aceeasi tema

- In perioada mai rece a anului, specialiștii te sfatuiesc sa consumi anumite alimente, pentru a-ți intari sistemul imunitar și a face tot posibilul ca sa iți protejezi ficatul de anumite substanțe. Care sunt alimentele magice care au beneficii extraordinare asupra corpului tau, conform studiilor. Top…

- Acest lucru se intampla in special pentru ca alimentele nu sunt depozitate corect. In ziua de astazi, cand toata lumea iși face griji pentru scumpiri, Doar sa arunci mancare nu mai vrei. Acum poți descoperi și tu cateva reguli de pastrare a alimentelor pe care nu le știai pana acum și care iți vor fi…

- Cozonacul se numara printre cele mai apreciate preparate dulci de sarbatori. Acesta este consumat destul de mult și afecteaza silueta atat a doamnelor, cat și a domnilor. Pentru a nu acumula kilograme in plus in aceasta perioada, se recomanda ca feliile de cozonac sa fie consumate ca gustare.

- Intr-un clip promoțional difuzat de postul Russia Today (RT), Kremlinul sugereaza ca Europa traiește deja in bezna, iar anul viitor situația se va inrautați, scrie BFMTV, potrivit news.ro.

- Unii prefera un mic dejun dulce, in vreme ce alții poftesc la ceva hranitor și savuros. Terciul de ovaz poate sa satisfaca gusturile oricui, deoarece iți permite sa-l combini cu ingredientele dorite. Potrivit medicului Șerban Damian, terciul de ovaz este cel mai bun mic dejun in sezonul rece. Micul…

- In perioadele in care vrem sa dam jos kilogramele nedorite sau doar sa ne menținem la o anumita greutate, știm prea bine ca una dintre cele mai mari provocari este construirea unui meniu zilnic care sa nu ne lase infometați și care sa ne și incante papilele gustative, mai ales cand vorbim despre ultima…

- Criza alimentara se apropie de Romania, iar executivul a luat masuri pentru a sprijini producatorii de faina și ulei. Guvernul a alocat 200 de milioane de euro pentru aceasta schema de ajutor.„S-a intervenit pentru a da fermierilor acel ajutor privind calamitatea culturilor care au fost insamațate in…

- Se pare ca inceputul anului viitor aduce vești bune pentru romani. Președintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat ca produsele alimentare se vor ieftini de la 1 ianuarie, dupa o perioada in care facturile, dar și scumpirile au tot mai multa presiune pe romani.