Alimente indicate în Postul Crăciunului, la fel de bune tot anul! Leguminoase, soia, cereale, nuci, semințe, legume, fructe, pește… Sunt doar cateva soluții pentru hrana din timpul Postului Nașterii Domnului. Dar medicii nutriționiști spun ca aceste alimente sunt la fel de bune și in restul anului. Iata și argumentele: Leguminoasele –linte, fasole, mazare, naut – preparate termic (ciorbe, mincaruri), sub forma de paste ori adaugate in diverse salate, sunt gustoase și ofera numeroase beneficii. Potrivit nutriționiștilor, scad nivelul colesterolului, regleaza nivelul zaharului in sange, conțin vitamina B care ține sub control anxietatea, depresia și nivelul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul se acorda beneficiarilor pentru suprafetele aferente cererii de plata unica pe suprafata depusa in anul 2022 pentru minimum 1 ha cu una sau mai multe dintre culturile de porumb, ....

- Laptele de vaca poate fi inlocuit cu alte tipuri de lapte. Deși postul mai are dezlegari la pește, branza, laptele și untul sunt alimente interzise in cele 40 de zile. Așadar, cei care țin tot postul Craciunului pot inlocui laptele și produsele lactate cu variantele lor vegetale, care sunt mult mai…

- A inceput Postul Craciunului, 15 noiembrie – 24 decembrie, trebuie insa respectat cu infranare, evlavie, marturisire a pacatelor si multa rugaciune de toti crestinii, incat sa-si atinga scopul, de act purificator al sufletului.Anul acesta 17 dintre cele 40 de zile ale postului sunt zile in care se poate…

- Marul este unul dintre cele mai accesibile fructe, este gustos și plin de nutrienți. Merele sunt bune crude, insa sunt absolut delicioase și atunci cand le facem coapte, cu nuca, scorțișoara și stafide sau in alte moduri. Descopera cele mai gustoase rețete de mere coapte umplute:Ce beneficii au mereleMarul…

- Tahini se folosește in multe preparate, se gatește ușor și ofera un gust desavarșit mancarurilor. Pentru cei care nu știu, tahini este o pasta facuta din semințe de susan, nici mai mult nici mai puțin. Cu sigurața ai auzit des despre aceasta pasta, insa nu știai cat de des este folosita. Iata mai jos…

- Prepararea dulceții de nuci verzi necesita rabdare și pricepere, dar este considerata o adevarata delicatesa in bucataria romaneasca. Acest tip de dulceața are un preț ridicat in magazine, iar motivul este lesne de ințeles. In orice forma, nucile sunt un fruct cu un cost mare. Vocea.biz va prezenta…

- De luna viitoare intra in vigoare o serie de noi reglementari legate de produsele alimentare. Direcția pentru Agricultura Maramreș a anunțat azi, 11 octombrie, ca din data de 1 noiembrie 2023, operatorii economici din domeniile de activitate de producție agricola, depozitare, procesare și comercializare…

- Ciorba de cartofi cu afumatura sau fara este un preparat sațios și hranitor. Cartofii sunt unele dintre cele mai populare legume din lume si consumati zilnic de peste un milliard de oameni, iar cu ei se gatesc o mulțime de rețete delicioase. Descopera unele dintre cele mai gustoase rețete de ciorba…