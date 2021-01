Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Teodorescu este un adevarat gentleman. A demonstrat clar acest lucru prin comportamentul pe care il are fața de iubita lui, Iulia. Chiar și dupa zece ani, petrecuți impreuna, cantarețul este mereu atent și grijuliu.

- La terasa, in timp ce-și savureaza cafeaua și țigara, Adrian Ropotan și soția au ieșit impreuna, dar au stat separat. Ce doi soți nu-și pot lua privirea de la telefoanele mobile, dar, surprinzator, intorc capul in fața celor saraci, care le cer ajutorul.

- Dan Nicorescu nu mai ține cont de reguli, mai ales de cand hoții i-au pradat vila de lux. Milionarul insa, incearca sa se țina macar e promisiuni, astfel ca orice persoana are nevoie de ajutor, el este primul care se ofera.

- Ilie Nastase nu mai arata așa cum știați, caci acum și-a schimbat complet look-ul, dar nu și naravul. Se pare ca obiceiurile vechi nu se schimba niciodata, dovada stand și imaginele surprinse cu fostul tenismen și soția sa. Amandoi sunt ”pasionați” de cel mai periculos viciu, dar nu le pasa!

- Soția lui Mircea Rednic nu sta pe ganduri atunci cand un prieten, fie el necuvantator, este in pericol. Silvia Rednic a cutreierat tot orașul pentru un leac potrivit, insa doar intr-un loc a avut noroc. Imagini inedite cu partenera de viața a fostului fotbalist.

- Așa mama, așa fiica! Fetița lui Marcel Pavel a moștenit pasiunea pentru arta de la parinții ei și cum altfel cand el este unul dintre cei mai mari cantareți, iar ea printre cele mai grațioase balerine? Violeta Pavel iși susține fiica in lumea dansului și se asigura ca nu lipsește de la nici o lecție.

- Chiar daca e mai tot timpul cu zambetul pe buze, se pare ca pe Alexandra, soția lui Corneluș Dinu ceva a enervat-o mai tare ca oricand. Cum a fost surprinsa tanara de catre paparazzi Spynews.ro!

- O fi el tiparul unui domn clasic in videoclipuri, dar iata ca Horia Brenciu nu are nicio problema in a se abate puțin de la codul bunelor maniere cateodata! Paparazii noștri l-au surprins pe artist in timpul unui meci de tenis, acolo unde s-a cam lasat purtat de „aburii” jocului.