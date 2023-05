Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare cladire de birouri din tara, unde vor lucra 5.000 de oameni, a fost inaugurata marți, 25 aprilie, investitia ridicandu-se la peste 120 milioane de euro. alas Campus reprezinta cea mai mare cladire de birouri din Romania, avand o suprafata inchiriabila de 60.000 mp, care a presupus o investitie…

- Gigantul tehnologic Alibaba cauta companii care sa testeze robotul de chat cu inteligența artificiala Tongyi Qianwen, a raportat vineri publicația de afaceri STAR Market Daily, alaturandu-se astfel grabei de a imita succesul exploziv al ChatGPT, noteaza Reuters. ChatGPT, o aplicație cu model lingvistic…

- Furnizorul francez de servicii de cloud computing OVHcloud, furnizorul italian de servicii cloud Aruba si o asociatie daneza a furnizorilor de servicii cloud au reclamat Comisiei Europene practicile de cloud si acordurile de licentiere ale Microsoft. Grupul de software din SUA a inaintat o propunere…

- Fiecare grup de afaceri va fi condus de propriul CEO si consiliu de administratie. Alibaba a spus intr-un comunicatca miscarea ”este conceputa pentru a debloca valoarea pentru actionari si pentru a stimula competitivitatea pe piata”. Actiunile Alibaba au crescut cu peste 9% la bursa din SUA. Reorganizarea…

- Meta Platforms, compania mama a Facebook, a anuntat marti ca va desfiinta 10.000 de locuri de munca, la doar patru luni dupa ce a disponibilizat 11.000 de angajati, devenind prima mare companie din sectorul de tehnologie care anunta al doilea mare val de disponibilizari, transmite Reuters, informeaza…

- Casa Alba a transmis recent ca in cadrul guvernului SUA s-a ramas la „ fara consens” cu privire la modul in care a inceput COVID. Purtatorul de cuvant al Securitații Naționale a Casei Albe, John Kirby, a declarat luni (27 februarie) ca nu a existat o concluzie definitiva și un consens in guvernul SUA…

- Iata cum a evoluat Alibaba in trimestrul incheiat la 31 decembrie 2022, fata de estimarile consensuale ale Refinitiv: Venituri: 247,76 miliarde de yuani chinezi (35,92 miliarde de dolari) fata de 245,18 miliarde de yuani estimati, in crestere cu 2% fata de anul precedent; Castigul pe certificat american…

- „Noi nu vorbim aici despre interese de razboi. Noi vorbim aici despre interese comerciale ale marilor companii americane din domeniul cerealelor. Punct! Facebook este o companie americana, una dintre cele cinci mari companii americane care, practic, conduc lumea astazi. Facebook, Google, Apple, Amazon…