- Votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale s-a incheiat odata cu inchiderea ultimelor sectii de votare de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii si Canada, la ora locala 21:00 (07:00 ora Romaniei).

- Ziarul Unirea Consiliul Național PLUS, scrisoare deschisa adresata membrilor partidelor din Alianța 2020 Consiliul Național PLUS, scrisoare deschisa adresata membrilor partidelor din Alianța 2020 Consiliul Național al Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS), partidul condus de Dacian Cioloș,…

- Primii care au putut vota la alegerile prezidentiale din acest an au fost romanii stabiliti in Noua Zeelanda. Sectia de votare din Auckland s-a deschis, in noaptea de joi spre vineri, la ora 1:00, ora Romaniei, care reprezinta ora locala 12.00.Votul in strainatate se va incheia luni, la…

- In cursa pentru presedintia Statelor Unite ale Americii, un prim democrat face pasul inapoi. Fostul congresman de Texas Beto O'Rourke a pus punct campaniei electorale pe motiv ca nu are mijloacele necesare pentru a obtine un succes.

- Marilen Pirtea participa in aceste zile, la Washington, la deschiderea lucrarilor unui program cultural și educațional inedit pentru capitala Statelor Unite ale Americii, dedicat aniversarii a 30 de ani de la Revoluția Romana, program care urmeaza sa se desfașoare pe parcursul urmatoarelor trei luni.…

- Echipa naționala a Argentinei a invins, miercuri, reprezentativa Statelor Unite ale Americii, cu scorul de 47-17, in grupele Cupei Mondiale la rugby, potrivit Mediafax.Cel mai bun marcator al Argentinei a fost Nicolas Sanchez. Ceilalți marcatori au fost Joaquin Tuculet, Juan Mallia, Jeronimo…

- Un cercetator american a decis sa investigheze felul in care tatuajele influențeaza activitatea sistemului imunitar al corpului omenesc. Tatuajele sunt foarte la moda in zilele nostre. Conform unor estimari oficiale, peste 30 la suta din locuitorii Statelor Unite ale Americii au tatuaje, noteaza CNN.…

- Viorica Dancila a avut marti o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, in contextul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii. Cu acest prilej fiind semnat si “Memorandumul de intelegere intre Guvernele Romaniei si Statelor Unite privind cooperarea in domeniul nuclear civil”,…