Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 25 ianuarie 2023, a avut loc la Teatrul Municipal Carei ceremonia de acordare de distincții Pro Urbe și Cetațean de Onoare. Titlul de Cetațean de Onoare al Careiului a fost decernat arbitrului internațional Kovacs Istvan iar titlurile PRO URBE au fost acordate fostului gradinar șef și director…

- Un autocar romanesc, care avea 42 de pasageri la bord și calatorea din Romania spre Franța, a fost oprit de polițiști in Germania pentru un control, iar șoferii au fost obligați sa se odihneasca timp de cateva ore inainte de a-și putea continua drumul.

- "In imaginile de mai jos, surprinse chiar in curtea bazei de la Cluj, se poate observa cum si-au umplut cabina de bidoane cu motorina si sampoane. Din pacate, cei doi nu s-au gandit ca orice transport este supravegheat și monitorizat (....). Nu cred ca mai este nevoie sa menționam faptul ca faptașii…

- Corala „Ciprian Porumbescu" a Asociației „Sing Bucovina" din Suceava a susținut turneul aniversar dedicat celor 10 ani de la reinființare. Acesta a purtat denumirea de „Winter TOUR 2022" și a cuprins 18 concerte: șase in Elveția, cinci in Franța, doua in ...

- La „Prietenii lui Ovidiu”, Florin Lovin a vorbit despre perioada in care a fost jucator in Romania. Despre relația pe care a avut-o cu Doru Sechelariu, Gigi Becali și Ioan Niculae. Da detalii despre perioada de la FCSB și Astra și dezvaluie episoade neștiute din cariera sa de profesionist. Dupa ce-a…

- Deși este un scriitor extrem de apreciat in Occident, stabilit in Franța, Matei Vișniec spune ca oamenii care au plecat din țara pot oferi ceva inapoi Romaniei, nu neaparat prin reintoarcere, ci chiar și „prin modul prin care vorbim despre locul din care am plecat“.

- Florentin Pera, selecționerul tricolorelor, a facut o analiza dupa accederea in grupele principale. Acesta s-a declarat mandru de elevele sale si a tinut sa reaminteasca faptul ca echipa s-a descurcat in ciuda multor probleme medicale. „Sunt fericit pentru victorie, am avut cateva probleme, dar sunt…