Stiri pe aceeasi tema

- Iulia și Danuț sunt doi tineri care au murit in accidentul grav de mașina de la Pasajul Michelangelo, din Timișoara. El era cunoscut ca fiind un geniu al roboticii, insa nu a mai apucat sa aiba o cariera de succes, deoarece destinul a avut alte planuri pentru el.

- Un tragic accident rutier a avut loc in municipiul Timișoara, in Pasajul Michelangelo. Un autoturism condus de un tanar de 18 ani, care poseda permis de conducere de doar cateva luni, a scapat de sub control, a trecut pe contrasens și dupa ce s-a lovit de peretele pasajului a fost proiectat intr-o autoutilitara…

- Accident grav de circulație, in noaptea de miercuri spre joi, in Pasajul Michelangelo din Timișoara. Doi tineri au murit și doi au fost raniți grav dupa ce un autoturism s-a lovit violent de peretele pasajului, iar apoi a ricoșat intr-un autocamion folosit de STPT la intervenții. Polițiștii au deschis…

- Accident gravi de circulație, in nopatea de miercuri spre joi, in Pasajul Micheangelo din Timișoara. Doi tineri au murit și doi au fost raniți grav dupa ce un autoturism s-a lovit violent de peretele pasajului, iar apoi a ricoșat intr-un autocamion folosit de STPT la intervenții. Polițiștii au deschis…

- Accident horror in noaptea de miercuri spre joi in Pasajul Michelangelo din Timișoara. Un șofer de 18 ani a pierdut controlul mașinii la intrarea in pasaj, s-a izbit de zidul interior și a fost proiectat apoi intr-un camion care circula pe sens opus. Alți doi tineri din interiorul autoturismului, ambii…

- Deputatul PSD Alfred Simonis a declarat astazi ca finanțarea pentru dotarea noii cladiri a Spitalului de Copii din Timișoara va veni aproape sigur de la Banca Europeana pentru Investiții și i-a reamintit primarului ca a promis o bere. „Știți ca in urma cu doua luni de zile, Dominic Fritz imi promitea…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, anunța ca ”Zilele astea, Timișoara e din nou subiect pozitiv in presa internaționala”. Mai multe publicații germane, franceze, elvețiene, dar și britanice, au relatat despre capitala Banatului, conform edilului șef. El anunța pe Facebook despre faptul ca in aceste…

- Deputatul de Timiș Alfred Simonis a criticat in termeni duri lumea medicala timișoreana, pornind de la proiectul eșuat al institutului oncologic de pe Calea Torontalului. „Hai sa spunem lucrurilor pe nume: Timisoara este o umbra a ce a fost din punct de vedere medical. Cați dintre noi nu avem cunoscuti…