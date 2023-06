Deputatul Alfred Simonis, care este și președintele filialei PSD Timiș, considera ridicol faptul ca Alin Nica, omologul sau din PNL Timiș și in același timp președintele consiliului județean, a fost acuzat de ANI de conflict de interese in ianuarie 2023, acesta fiind și membru in organismul de supraveghere al ANI. „Lupul, paznic la oi. Cam așa […] Articolul Alfred Simonis cere demisia lui Alin Nica. Ce situație anormala reclama pesedistul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .