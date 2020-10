Alfabetizarea educaţiei online, indiferent de vârstă! (P) Omenirea s-a adaptat la tehnologiile evolutioniste inca de la inceputurile existentei sale, fie ca vorbim de banala, azi, roata sau cand a trecut de la lumanari la becul electric. Adaptarea este permanenta, dar aproape niciodata nu este usoara. Imi amintesc ca atunci cand eram elev, pixul reprezenta ceva spectaculos. Noi aveam doar o penita boanta, fara toc. Faceam cerneala din cenusa si nu era tocmai cel mai curat mod de a scrie, mai ales ca nici har (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Luminița Barcari, care a intrat in concediu de odihna cu o saptamana inainte de a incepe școala, la inceputul lunii septembrie, a pierdut cursa electorala pentru șefia Consiliului Județean Ialomița. La debutul anului școlar, ministrul Educației, Monica Anisie a fost intrebata de jurnaliștii…

- Chiar daca ne aflam inca la inceput de toamna, in lunaseptembrie și este relativ devreme sa discutam despre sarbatorile de iarna,timpul se scurge foarte rapid și fara sa ne dam seama cat de repede a trecuttoamna, ne vom trezi la jumatatea lunii decembrie. Inca de pe acum, foarte multe persoane incep…

- Ziarul Unirea Orban, despre profesorii care refuza sa predea online: Vom lua masuri legale. Daca va fi necesar sa facem modificari la legea educației, vom face Ludovic Orban a declarat, luni, ca se vor lua masuri legale daca sunt profesori care refuza sa predea online. El a subliniat ca nu iși „imagineaza”…

- Toate unitațile de invațamant din țara vor fi inchise timp de trei zile, in vederea desfasurarii alegerilor locale din 27 septembrie. Anunțul a fost facut vineri seara de ministrul Educației, Monica Anisie, potrivit Știrilor ProTv. Autoritațile au luat aceasta decizie pentru a se permite pregatirea…

- Toate școlile iși suspenda cursurile fizic timp de 3 zile, inainte și dupa alegeri, anunța ministrul Educației, Monica Anisie, potrivit StirileProTV. Orele vor continua online, a precizat Anisie. Cursurile din instituțiile de invațamant, adica școli, gradinițe și licee vor fi suspendate vineri, 25 septembrie,…

- Dupa o vacanța mult prea lunga, cauzata de aceasta pandemie care ne-a dereglat efectiv ritmul normal al vieții, incepem un nou an școlar. Semnificația acestei zile este una aparte pentru fiecare dintre noi. Anii de școala marcheaza orice destin. Indiferent de varsta, constituie acele momente de liniște…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca parinții vor putea opta pentru invațamantul online pentru copil daca in familie exista persoane vulnerabile, in contextul pandemiei de coronavirus. Intrebat despre varianta cursurilor susținute online, Tataru a raspuns: “Exista aceasta varianta in care se…

- Vizita inopinata a ministrul Educatiei, Monica Anisie, ieri la Iasi, in prima parte a zilei aceasta participand la o intalnire cu inspectorii scolari din cadrul ISJ. Alaturi de aceasta, in cadrul vizitei de la ISJ a participat si un alt ministru: cel al Mediului, Costel Alexe, care este si sef al PNL…