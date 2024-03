Stiri pe aceeasi tema

- Clienții celei mai mari banci comerciale din Etiopia s-au imbogațit in urma unei „erori de sistem”. In prezent, banca incearca din rasputeri sa reintre in posesia banilor, relateaza BBC.

- CARAȘ-SEVERIN – Mecanismul va fi menținut cel puțin pana in primavara urmatoare, susține deputatul Marius Damian! Intr-o declarație politica adresata Camerei Deputaților, deputatul social-democrat Marius Damian a subliniat ca acest mecanism, care protejeaza populația și companiile de fluctuațiile mari…

- Mersul pe jos face piciorul frumos. Știi expresia asta care pare veche de cand lumea. Dar sa se limiteze doar la acest beneficiu și nimic mai mult? Ei bine, trebuie sa știi ca experții indeamna la mers pe jos cel puțin 15 minute pe zi și asta intrucat plimbarile fac mult mai mult bine decat […] The…

- Peste 350.000 de aplicari ale candidaților cu varsta cuprinsa intre 18 și 24 de ani au fost inregistrate in ultima luna, nivelul marcand un plus de aproximativ 30% fața de luna precedenta. Totodata, acest numar ii plaseaza la o distanța tot mai scurta de liderii aplicarilor, respectiv candidații din…

- In 2024 se aplica programarea telefonica sau online pentru vizitele la toate magazinele E.ON din țara, asta pentru evitarea aglomerației și mai buna organizare a activitaților cu clienții. Accesul in magazinele E.ON se face exclusiv cu programare prealabila, programarea online putand fi modificata sau…

- Beneficiile obtinute anul trecut in urma negocierilor de consumatorul care s-a adresat Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) au fost, in medie, de 4.980 de euro, in crestere cu 16% fata de 2021 si cu 97% raportat la 2019, potrivit Agerpres."Ultimii doi ani au…

- O intrebare inca de actualitate și in 2024 este cum gasești cel mai bun cazinou online? O astfel de alegere nu este deloc ușoara pentru ca majoritatea operatorilor propun aceleași lucru, iar daca nu sunt cunoscute principalele elemente esențiale lucrurile se pot complica și alegerea sa nu fie intocmai…