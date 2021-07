ALFA lansează „Indianca” ALFA a promis sa devina unul dintre cei mai controversați artiști ai momentului prin stilul sau original, așa ca in martie a lansat „Milioane”, o piesa cu iz de parodie ce abordeaza mai multe subiecte cotidiene des intalnite, intr-un stil funny, specific artistului. Acum ALFA iși surprinde din nou publicul cu un single fresh: „Indianca”, alaturi de BRETT. Compusa de catre Alfa și BRETT, „Indianca” are la baza un love story urban, pe care artistul și-a dorit sa il impartașeasca intr-un mod diferit, iar clipul surprinde prin imagini mood-ul senzual și plin de sex-appeal. ALFA este compozitor, producator… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ALFA a promis sa devina unul dintre cei mai controversați artiști ai momentului prin stilul sau original, așa ca in martie a lansat „Milioane”, o piesa cu iz de parodie ce abordeaza mai multe subiecte cotidiene des intalnite, intr-un stil funny, specific artistului. Acum ALFA iși surprinde din nou publicul…

- Netflix a confirmat faptul ca va include jocuri video ca parte a pachetelor de abonament, fara costuri suplimentare, anunța BBC. Intr-o scrisoare adresata investitorilor, compania a spus ca se afla in primele etape ale acestei extinderi, iar mai intai platforma va oferi jocuri pentru mobil.…

- ALE lanseaza „Știu ce e dragostea”, o piesa de vara, cu un videoclip ce te duce cu gandul la plecarile spontane spre mare. Plina de viața și cu un sound fresh, piesa vorbește despre dragoste și libertate, iar videoclipul reda intocmai starea de bine și dinamismul single-ului. „Știu ce e dragostea” este…

- Firmele private de pompe funebre vor avea un nou și neașteptat concurent, deoarece Arhiepiscopia Romanului și Bacaului se lanseaza pe piața serviciilor funerare complete. Primarul Bacaului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu vrea chiar sa puna gratuit la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Maroon 5 se face remarcata nu numai prin faptul ca sunt una dintre cele mai longevive trupe, dar și pentru ca sunt ca sunt unii dintre cei mai indragiți artiști ai secolului 21. Trupa a cucerit fanii și criticii de specialitate cu muzica lor hibrid rock / R&B de pe albumul lor de debut, Songs About…

- Dupa ce a lansat alaturi de Pasha Parfeni „Orele”, un remake al celebrei piese interpretate de Sofia Rotaru, Cleopatra Stratan ne invita intr-o calatorie muzicala la „Monte Carlo”. Compusa de catre Theea Miculescu alaturi de Mario Stoica și Alin Ilieș, „Monte Carlo” este o poveste de dragoste seducatoare…

- Emoții transpuse in note muzicale precum o declarație de dragoste pusa pe portativ: direcția 5 și Flavius Teodosiu lanseaza „Is There Someone Loving You”, o frumoasa balada de dragoste in care saxofonul este instrumentul cheie. Compusa de catre Marian Ionescu, piesa este insoțita de un videoclip misterios…

- Selgros Cash & Carry sarbatorește, in luna mai, 20 de ani de prezența pe piața din Romania și marcheaza momentul printr-o tombola cu peste 4.000 de premii in valoare totala de 2,2 milioane de lei. Toți consumatorii, profesioniști sau pasionații de bunatațuri, sunt așteptați in perioada 3 mai – 6 iunie…