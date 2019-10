Alexia Talavutis isi sarbatoreste al doilea majorat in videoclipul piesei “Shoturi pe banii mei”

Stiri pe aceeasi tema

- Ce mai face Alexia Talavutis din Lala Band “Piesa s-a nascut super spontan si natural si am simtit ca e dragoste de la primele beat-uri. Cu Matteo lucrasem foarte bine si la Aromata, asa ca am dus mai departe povestea si pentru acest single. Cu Liviu stie toata lumea ca avem in spate istoria Lala Band,…

- Cu un singur cuvant – „Kalinka”, Morandi a cucerit zeci de teritorii, playlisturi si topuri muzicale, dar si milioane de fani din intreaga lume iar acum a sosit momentul pentru un nou single – „Professional Liar”. Morandi vrea sa continue succesul dobandit de hit-ul „Kalinka” si de cele doua versiuni…

- “Black & Blue” este primul single de pe cel de-al doilea album semnat Lost Frequencies Atat Lost Frequencies, cat și Mokita au facut ravagii in lumea muzicii electronice in decursul ultimilor ani și se pare ca n-au de gand sa se opreasca! Astazi, starul nostru multi-instrumentalist de origine belgiana…

- Cortes colaboreaza cu What’s UP și lanseaza single-ul „Haimana”, o piesa despre libertate, idealuri și visuri implinite. Videoclipul piesei este realizat de Shinijikun. Versurile sunt scrise de Cortes, iar compoziția muzicala este semnata de Ciprian Blaga. „Este o piesa pozitiva, optimista, o ilustrare…

- Tallina, pe numele real Andreea Catalina Tuca, lanseaza „Indigo”, al doilea single din cariera sa. Piesa este scrisa și compusa de Dorian Oswin, iar orchestrația e realizata de Kalin Velev. Regia videoclipului este semnata de catre Daniel Libeg. „Abia așteptam sa lansez Indigo. Este o piesa pentru toata…

- Paul Iorga lanseaza “Ego”, o continuare a single-ului “Lumea mea” cu care artistul a debutat la sfarsitul lunii mai. Plin de emotii si trairi, Paul transpune povestea trista a unei relatii unde iubirea este impartasita inegal de cei doi indragostiti. “Iubirea e un lucru ce trebuie impartit in doi, iar…

- Alexandra Hatos, o tanara in varsta de 25 de ani, din Dej, și-a lansat recent cel de-al doilea single intitulat „Pahar de vin”. Piesa vine dupa ce anul trecut artista din Dej și-a lansat primul single și primul videoclip realizat in colaborare cu ViLLy, intitulat „Doar Tu”. „Pahar de vin”, produsa de…

- The Doors a revenit pe primul loc in top-ul single-urilor americane pe 2 august 1968 cu piesa ”Hello, I Love You”, a anunțat vineri Smart Radio, pastrand un loc special pentru muzica trupei in playlistul zilei, potrivit Agerpres.Legendara trupa The Doors a inregistrat al doilea succes de top…