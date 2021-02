Opozantul rus Alexei Navalnii s-a intors marți, in instanța, pentru un proces in care este acuzat ca ar fi calomniat un veteran din Al Doilea Razboi Mondial, informeaza The Guardian . Potrivit sursei citate, procurorii cer ca acesta sa fie amendat cu 950.000 de ruble, echivalentul a 9.300 de lire sterline. Cum a fost deschis procesul de ”calomnie” impotriva lui Navalnii In fapt, Alexei Navalnii a criticat oamenii care au aparut intr-un videoclip care susținea modificarile legislative de anul trecut, prin care Vladimir Putin a primit dreptul sa candideze inca doua mandate la președinția Federației…