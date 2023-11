Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul roman Bogdan Racovitan a marcat un gol pentru Rakow Czestochowa, care a surclasat-o pe Zagebie Lubin cu scorul de 5-0, duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa 14 a campionatului Poloniei. Racovitan a deschis scorul (‘4), cu o lovitura de cap, pentru campioana Poloniei, informeaza…

- Atacantul roman Dennis Man a inscris un gol pentru echipa Parma, care a invins FC Sudtirol cu scorul de 2-0 intr-un meci din etapa a 12-a a ligii secunde de fotbal din Italia, desfașurat duminica. Ange-Yoan Bonny a deschis scorul in min. 9, iar Man a majorat diferenta dupa pauza, din penalty (57). Man,…

- Mijlocasul roman Ronaldo Deaconu a marcat doua goluri pentru Korona Kielce, care a dispus de Puszcza Niepolomice cu scorul de 5-3, vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 13-a a primei ligi poloneze de fotbal. Deaconu, intrat pe teren in min. 69, a inscris in minutele 88 si 90+2.…

- Atacantul roman Denis Dragus a marcat un gol in victoria obtinuta vineri de Gaziantep FK, echipa lui Marius Sumudica, in meciul de pe teren propriu cu Istanbulspor, scor 2-0, potrivit news.ro.Denis Dragus a deschis scorul in minutul 74, din pasa lui Lazar Markovic – jucator intrat in minutul 73.…

- Tehnicianul Marius Șumudica (52 de ani) a revenit pe banca turcilor de la Gaziantep și are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Fostul antrenor de la Rapid, Astra sau CFR Cluj vrea sa intareasca compartimentul ofensiv și i-a cerut conducerii clubului sa i-l aduca pe Denis Draguș (24 de ani), atacantul…

- Dupa ce i-a acuzat pe frații Kovacs ca fac jocurile celor de la CFR Cluj, Gigi Becali a primit raspunsul din partea lui Istvan Kovacs, cel mai valoros arbitru roman. FCSB a suferit prima infrangere a sezonului la Arad, cu UTA, scor 1-2, iar dupa meci Gigi Becali a ieșit public și l-a acuzat pe […]

- Un barbat din Iași a cumparat deja in rate, in Hurghada, doua locuințe și este la un pas sa o cumpere pe a treia. Investiția, indrazneața dupa unii, a fost calculata foarte bine de Alin, care a vorbit cu reporterul Știri de Cluj despre piața imobiliara din Egipt, mai precis Hurghada, și despre modul…

- CFR Cluj a mai pierdut un proces la FIFA. Formația patronata de Nelu Varga trebuie sa-i achite 105.000 de euro mijlocașului brazilian Roger (27 de ani), in prezent la saudiții de la Al-Taraji. Litigiul dintre brazilianul Roger, reprezentat de avocatul Dragoș Balta și CFR Cluj, demarat la inceputul acestui…