Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, recomanda flexibilizarea programului programului de lucru pentru parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa, in contextul inchiderii scolilor. "O buna parte din ziua de astazi (lui, n.r.) am petrecut-o in discutii legate de situatii de viata in care s-ar putea afla angajatii dar si angajatorii in contextul masurilor privind coronavirusul. Oamenii sunt preocupati. Au nevoie de indrumari. Am cerut echipei mele sa evitam limbajul de lemn si sa oferim raspunsuri clare, in cadrul legal existent. Astazi am raspuns punctual intrebarilor,…