- Ministrul Sanatatii a criticat Colegiul Medicilor ca nu s-a implicat dupa cazul de la Botosani, unde o femeie gravida dupa ce nu a primit ingrijiri medicale.”Dupa ce s-a intamplat la Botosani, ne-am intalnit cu toate institutiile care au diverse responsabilitati in administrarea actului medical, mai…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca putin peste un sfert din populatia Romaniei plateste asigurari de sanatate, aratand ca, in tara noastra, cheltuielile pentru sanatate pe cap de locuitor sunt si de opt mai mici fata de alte tari. „Sa stiti ca noi platim asigurari, din pacate, doar cinci…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, propune introducerea in programa școlara a materiei „Educație pentru Sanatate”, susținand ca aceasta masura ar ajuta Romania sa evolueze din punct de vedere al indicatorilor starii de sanatate. „De ani de zile militez pentru dezvoltarea educatiei pentru sanatate…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca Romania ar evolua din punct de vedere al indicatorilor starii de sanatate daca s-ar introduce disciplina „Educatie pentru sanatate” in scoli. In caz contrar, spune el, „vom avea o problema foarte serioasa din punctul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat miercuri, dupa discutii cu sindicalistii de la Federatia "Solidaritatea Sanitara" ca s-a ajuns la un acord privind acordarea unor drepturi salariale si sporuri pentru personalul din Sanatate. La discuții a participat și premierul.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca autoritatile sunt „constiente” de necesitatea realizarii unor „corectii” in ceea ce priveste drepturile angajatilor din Sanatate si face un apel catre sindicate „sa sprijine desfasurarea in continuare, in siguranta, a actului medical”, potrivit News.ro.

- Vineri, un act normativ al Ministerului Educației care propune chivalarea probelor orale ale Bacalaureatului cu notele din liceu și, in același timp, anularea Evaluarii Naționale de la clasa a VI-a, a intrat in dezbatere publica. Potrivit Ministerului Educatiei, echivalarea competentelor intr-o limba…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat miercuri ca nu crede ca in sanatate va fi o greva asa cum se intampla in sistemul de educatie si a dat asigurari ca discrepantele salariale intre categoriile de personal vor fi rezolvate, "dar nu toate acum".