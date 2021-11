Stiri pe aceeasi tema

- „Anumite informații spun ca aceasta varianta ar fi de patru ori mai transmisibila decat tulpina Delta, care și ea e mai transmisibila de trei ori decat tulpina clasica. In condițiile in care Delta este de 3-4 ori mai transmisibila decat Alpha. Deci ar fi de 12 ori mai transmisibila decat tulpina inițiala",…

- Alexandru Rafila, noul ministru al Sanatatii, a explicat, vineri seara, la Digi24, care sunt datele existente pana in prezent despre noua tulpina sud-africana a coronavirusului, numita Omicron și catalogata astazi, de Organizația Mondiala a Sanatații drept „varianta ingrijoratoare”. „Am primit de…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a explicat vineri seara, la Digi24, care sunt informațiile existente in prezente despre noua tulpina sud-africana a coronavirusului, numita Omicron și catalogata de OMS drept "varianta ingrijoratoare". Potrivit lui Rafila, criteriul care a determinat includerea…

- Organizația Mondiala a Sanatații a atribuit, vineri, litera greaca Omicron unei variante de COVID-19 nou identificate in Africa de Sud.Experții in sanatate sunt profund ingrijorați de transmisibilitatea variantei Omicron, avand in vedere ca are o constelație neobișnuita de mutații și un profil diferit…

- Noua tulpina a virusului SARS CoV-2 a fost descoperita in Belgia. Este vorba despre un pacient care a calatorit in strainatate recent, au anunțat autoritațile belgiene. Aceasta provoaca ingrijorare deoarece poate fi chiar mai contagioasa decat Delta. Ministrul Sanatații din Belgia, Frank Vandenbroucke,…

- Persoanele nevaccinate au un risc foarte mare in perioada urmatoare sa contracteze coronavirusul, avand in vedere contagiozitatea ridicata a tulpinii care circula in prezent, atrage atentia prof. dr. Alexandru Rafila. In plus, potrivit specialistului, tulpina care circula acum se transmite de trei ori…

