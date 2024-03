Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, anunța ca luni a semnata a doua finanțare de 100 de milioane de euro pentru digitalizarea CNAS și a Platformei Informatice pentru Asigurarile de Sanatate. „Transformarea digitala a sistemului de sanatate din Romania

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca a solicitat directorilor Serviciilor de Ambulanta din judete sa transmita proiecte de investitii, el afirmand ca isi doreste sedii noi si ”de buna calitate” pentru angajatii acestor servicii. Ministrul apreciaza ca este nevooie de cel putin 2.000 de ambulante…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat joi ca s-a luat decizia declararii starii de alerta epidemiologica in urma inregistrarii, timp de trei saptamani consecutiv, a numarului mare de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii). „Se numeste saptamana epidemica. Au fost doua astfel…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat luni ca a semnat un Ordin de ministru care modifica substabtial modul de ocupare a posturilor in sistemul de Sanatate si scurteaza foarte mult termenele, astfel ca, daca in forma veche a legii, organizarea concursului era in 90

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat luni, 15 ianuarie, ca a semnat un Ordin de ministru care schimba modul de ocupare a posturilor in sistemul de Sanatate si scurteaza foarte mult termenele.Concret, daca forma veche a legii prevedea ca organizarea concursului se face in 90 de zile, in prezent…

- Vești bune pentru cei care lucreaza in domeniul sanatații: Guvernul Romaniei a aprobat scoaterea la concurs a peste 7.600 de posturi vacante sau temporar vacante din sectorul de sanatate și asistența sociala. 3.000 dintre acestea se gasesc in unitațile subordonate Ministerului Sanatații, restul fiind…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca au fost finalizate noi memorandumuri pentru deblocarea posturilor din sanatate si a adaugat ca spera ca in cel mai scurt timp Guvernul sa le aprobe, incat pana la sfarsitul lunii februarie acestea sa poata sa fie ocupate, potrivit News.ro.

- Ieri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a pledat pentru deblocarea posturilor din sistemul sanitar, astfel incat cei aproximativ 4.000 de medici care au terminat, la sfarsitul anului trecut, rezidentiatul si pentru a caror pregatire au fost investite milioane de euro sa ramana sa lucreze in Romania…