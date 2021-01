Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat luni, intr-o conferința de presa, ca i se pare „ciudat” faptul ca deși numarul de noi cazuri COVID scade in Romania, guvernanții nu discuta despre ridicarea unor restricții precum interdicția de circulație pe timpul nopțuu.…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre condițiile in care școlile ar putea fi redeschise din 8 februarie și vaccinarea anti-COVID a profesorilor in etapa a doua care incepe din 15 ianuarie. Vorbim cu Alexandru…

- Este absolut fezabil ca școlile sa se redeschida pe 8 februarie, spune deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, care precizeaza ca sprijina demersul ministrului Educației in acest sens. „Este absolut fezabil. Școlile nu trebuiau sa se inchida, de fapt. Nu exista nici o justificare…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, a declarat intr-o conferința de presa ca școlile ar trebui redeschise odata cu terminarea vacanței. El spune ca amanarea deschiderii unitaților de invațamant pana pe 8 februarie nu are justificare. „Imi pare rau ca domnul ministru Cimpeanu este pus intr-o situatie in…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala Sanatatii a declarat luni ca „noua tulpina” de coronavirus, identificata in Marea Britanie, circula de fapt inca de pe 20 septembrie si ca vaccinurile anti-COVID ar trebui sa actioneze impotriva acestei tulpini, cel putin „teoretic”. Deputatul PSD a precizat,…

- Federatia Turca de Fotbal (TFF) a anuntat, joi, ca intreaga delegatie a nationalei Turciei participanta, in urma cu o zi, la meciul amical cu Croatia, a fost testata pentru coronavirus, ca urmare a descoperirii faptului ca croatul Domagoj Vida a fost gasit infectat, potrivit news.ro.Toti cei…

- Candidatul PSD la Camera Deputaților, Alexandru Rafila, este de parere ca masurile luate de Guvern privind inchiderea școlilor și a piețelor nu au fost discutate cu specialiștii din comisiile tehnice inființate pentru gestionarea pandemiei de coronavirus. ”Noi nu putem sa inlocuim Guvernul in decizie.…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a declarat ca principala sursa de transmitere a COVID-19 o reprezinta transportul in comun."Transportul este principala sursa de transmitere a bolii in momentul de fata. Transportul public, transportul in comun. Mijloacele de transport sunt maxime pe…