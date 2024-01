Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca anul 2023 a fost istoric pentru acest domeniu. „Dezvoltarea sistemului de sanatate implica investitii semnificative in infrastructura medicala, formarea personalului si implementarea unor reforme eficiente. Prioritatea noastra este grija fata de oameni…

- Ministerul Sanatatii (MS) prezinta bilantul investitiilor in sanatate pe anul 2023, aratand ca investitiile cumulate conform contractelor de finantare semnate pe parcursul anului ajung la aproximativ 11 miliarde de lei numai din PNRR. Acestea asigura derularea simultana a peste 3.600 de proiecte. ”Pentru…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni, la Drobeta Turnu Severin, ca a aflat de demisia lui Andrei Baciu din functia de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate de pe Facebook si asteapta „si o demisie asumata si comunicata in mod oficial”. „Am aflat de pe Facebook. Eu…

- Ministerul Sanatații a declarat, marți, epidemie de rujeola la nivel național, in urma creșterii cazurilor de infectare, precum și a numarului de spitalizari. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a explicat, in direct la Digi24, ca declararea epidemiei inseamna ca pe termen limitat se face vaccinarea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca, incepand de vineri, femeile cu varsta intre 19 si 45 de ani vor putea procura vaccinul HPV, prin prescriptii de la medicul de familie, cu reducere de 50%. „De maine, femeile au o noua sansa impotriva cancerului de col uterin! Incepand de la 1 decembrie,…

- Ministerul Sanatatii a organizat, duminica, concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. In cadrul unei conferinte de presa sustinute la Romexpo, Alexandru Rafila a declarat ca in acest an au fost alocate peste 600 de locuri pentru medicina de familie. Ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, precizeaza ca Strategia nationala de sanatate 2023 - 2030, adoptata vineri de catre Guvern, vizeaza dezvoltarea programelor preventive si un rol mai important pentru serviciile ambulatorii.Rafila a mentionat ca Strategia de sanatate 2023-2030 este corelata cu…