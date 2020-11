Alexandru Rafila explică ce efecte secundare ar putea avea vaccinul împotriva Covid-19 Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și candidat PSD la alegerile parlamentare, a explicat ca nu ne putem aștepta la alte efecte secundare ale vaccinului impotriva Covid-19 decat cele observate in timpul studiilor. Rafila arata ca pana in prezent au fost observate efecte secundare precum durere la locul vaccinarii sau ușor disconfort pentru o perioada de cateva ore. Citește și: Circulara in Guvern: demnitarii și funcționarii se baga in fața la vaccinarea impotriva Covid-19/ DOCUMENT "Noi nu putem sa ne așteptam la alte efecte… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Venezuela a descoperit un tratament extrem de eficient pentru a elimina complet noul coronavirus fara efecte secundare, a declarat presedintele tarii Nicolas Maduro, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, sustine ca o molecula numita DR-10 a fost descoperita in timpul…

- Compania Gilead a anuntat ca a primit autorizatie deplina, iar astfel Remdesivir a devenit singurul tratament specific impotriva noului coronavirus (COVID-19). Folosirea medicamentului antiviral a fost aprobata dupa o procedura de verificare riguroasa, transmite agentia Reuters, citata de Agerpres.…

- ''Dorim ca un numar cat mai mare de oameni posibil sa beneficieze de oferta de a primi un vaccin sigur si eficace. De aceea vaccinarea va fi gratuita'', a explicat intr-o declaratie premierul norvegian, Erna Solberg. ''UE a incheiat pana in prezent acorduri cu trei producatori de vaccinuri…

- CHIȘINAU, 12 oct – Sputnik. Fondatorul corporației Microsoft, Bill Gates, a estimat intr-un interviu acordat pentru NBC in ce mod ar putea omenirea sa depașeasca in totalitate urmarile pandemiei CIVID-19, informeaza RIA Novosti.РФПИ и Центр имени ГамалеиMedicii SUA, interesați de vaccinul rusesc…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat ca un posibil vaccin impotriva Covid-19 ar putea fi disponibil abia la jumatatea anului 2021. Rafila a vorbit ca dozele de vaccin trebuie depozitate in condiții speciale, potrivit Mediafax.„Lumea intelege, avem vaccin, maine ne vaccinam, am…

- 74% dintre adulții din 27 de țari de pe glob sunt dispuși sa se imunizeze impotriva noului coronavirus, arata un studiu realizat de Ipsos, la comanda Forumului Economic Mondial.Potrivit studiului, efectuat pe 20.000 de persoane de pana la 74 de ani, chinezii și brazilienii sunt cei mai dispuși sa se…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a aratat luni prudenta cu privire la aprobarea utilizarii plasmei prelevate de la pacienti vindecati de COVID-19 pentru tratarea bolnavilor, afirmand ca dovezile privind eficacitatea acestui remediu raman ''de slaba calitate'', chiar si dupa ce Statele Unite…

- Pandemia provocata de noul coronavirus poate fi de acum gestionata in Europa fara a inchide viata sociala in ansamblul sau, datorita pregatirii autoritatilor si cunostintelor acumulate in ultimele luni, a transmis joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP, citat de AgerPres.