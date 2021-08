Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpuneanu, a anunțat joi, intr-un briefing de presa la finalul ședinței de guvern, ca executivul a ratificat acordul de imprumut de la Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 100 de milioane de euro, pentru constructia, dar si reabilitarea unui…

- “Din 2015 – chiar am verificat – nu a mai fost pusa in functiune nicio capacitate de producere a energiei electrice. Mixul energetic al Romaniei este suficient de vechi, vorbim inca de 20% energie electrica pe baza de carbune, carbune care are in componenta pretului energiei produse pe carbune are certificatul…

- "Universitatile au inregistrat un procent de vaccinare peste media, deja, cea mai ridicata a sistemului de invatamant, 60% din personalul didactic auxiliar, didactic neauxiliar si nedidactic, vaccinat. Fata de acest procent, universitatile au un procent si mai mare. Preferam sa organizam centre de vaccinare…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat luni ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 28 de noi cazuri de Covid și un deces la un pacient confirmat cu noul coronavirus. Alte 44 de decese au fost raportate ca fiind anterioare acestei date. Potrivit GCS, pana luni, in Romania au fost confirmate…

- Parlamentul European a aprobat oficial certificatul digital Covid, ce dovedește ca deținatorul a fost vaccinat, s-a vindecat in urma infectarii sau are un test negativ Covid. Va fi acceptat de toate țarile UE și se va aplica de la 1 iulie, timp de un an. De la 1 iulie intra in vigoare certificatul…

- Valul de caldura care cupinde Romania a determinat autoritatile locale sa pregateasca puncte de prim ajutor. In Timis, vor functiona 4 astfel de centre in Timisoara si unul in Lugoj. In Bihor vor fi 3 in Oradea, amplasate in piete aglomerate, si cate unul in alte 8 localitati din judet – la primarii,…

- In cursul dimineții de astazi, 20 iunie 2021, au mai fost confirmate inca 96 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 32.326. In intervalul 19.06.2021 (10:00) – 20.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 18 decese (16 barbați și 2 femei), ale unor pacienți…

- Vicepremierul Dan Barna , copreședinte USR PLUS, alaturi de ministrul Sanatații, Ioana Mihaila , și alți lideri USR PLUS au lansat campania „Ne vaccinam și scapam” cu scopul de a ”ajuta cu toate resursele noastre sa atingem țintele de vaccinare in Romania”. ”Avem milioane de doze de vaccin disponibile,…