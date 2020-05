Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a vorbit la Antena 3 despre miturile legate de coronavirus. Potrivit unui studiu facut recent, daca 90% din populație utilizeaza corect masca de protecție, transmiterea virusului scade și epidemia dispare, a spus Rafila.Mituri…

- Reprezentanții Organizației Mondialale a Sanatații spun ca nu exista o dovada clara ca o persoana care s-a vindecat de coronavirus nu se mai poate imbolnavi și a doua oara. Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM) și reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a declarat sambata…

- Maștile de protecție impotriva infectarii cu noul coronavirus (COVID-19) ar trebui sa aiba doua sau trei straturi și sa acopere bine conturul feței. Acestea sunt doar doua dintre criterii, dupa cum a explicat profesorul Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie.

- Profesorul Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a vorbit la Antena 3 despre efectele medicamentului Remdesivir, testat in SUA pentru pacienții cu coronavirus. Peste 100 de pacienți din diferse țari ale lumii, tratați cu medicamentul inovativ american, Remdesivir, care…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat luni, la Antena 3, ca Romania nu are deocamdata un numar mare de morți din cauza COVID-19. Noi nu avem o mortalitate foarte mare in momentul de fața. Daca va uitați la numarul de decese raportat la numarul de cazuri suntem…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat la Digi24 ca, cel mai probabil, in 2021 vom avea un vaccin pentru coronavirus. Totuși, un medicament realizat in SUA ar putea deveni disponibil in toamna acestui...

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, susține ca abia dupa Sarbatorile Pascale vom avea varf de pandemie de coronavirus in Romania. Rafila a mai declarat ca temperaturile crescute din timpul verii ar putea sa ajute la scaderea vitezei de transmitere a Covid-19.

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca sunt 650 de persoane care mor zilnic in Romania in mod curent. „Ramane sa vedem cate sunt cazurile de Covid-19”, a afirmat Rafila.Citește și: ULTIMA ORA Toate parcurile din București se vor INCHIDE de sambata „Sunt…