Alexandru Rafila despre sumele primite de familii pentru a accepta declararea mortii din cauza infectiei cu coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentanțior Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), COVID-19 ucide o persoana la fiecare 18 secunde. In doar cinci luni, au murit din cauza noului tip de coronavirus mai mulți oameni decat din cauza malariei, una dintre cele mai periculoase boli din lume, spun reprezentanții OMS. Cu…

- La intrarea in magazine și instituții nu se face termoscanare, ci doar se masoara temperatura, a declarat la Digi24 profesorul Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații. El a explicat unde se face de fapt termoscanare.

- Președintele Societații Romane de Microbiologie și membru in Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații a facut noi declarații in contextul pandemiei de coronavirus. Printre altele, Alexandru Rafila a explicat cat este de importanta folosirea corecta a maștiide protecție.

- Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii: "Trebuie sa mentinem acest indice sub 1 sau sa se nu depaseasca in mod obisnuit, pentru ca, atunci numarul de cazuri va scadea si putem discuta despre inchiderea acestei epidemii. Ca sa poti sa ai astfel de perspective,…

- Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a explicat de ce in Romania sunt raportate bilanturi zilnice de coronavirus „in dinti de fierastrau", desi ne aflam de circa doua-trei saptamani in zona de platou. El a vorbit totodata si despre „modelul" de infectari…

- Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații, a explicat miercuri seara la Digi24 de ce in Romania sunt raportate bilanțuri zilnice de coronavirus „in dinți de fierastrau”, deși ne aflam de circa doua-trei saptamani in zona de platou. El a vorbit totodata și despre…

- Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații și șeful Societatii Romane de Microbiologie, spune ca reluarea cursurilor in unitatile de invatamant ar trebui facuta gradual, iar primii sa fie liceenii și studenții. Acesta a precizat ca variante pentru inceperea școlii…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko da asigurari ca nicio persoana nu a murit din cauza noului coronavirus in tara, in pofida inregistrarii oficiale a 29 de morti si unor indemnuri ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) la adoptarea unor masuri ferme in vederea unei opriri a epidemiei,…