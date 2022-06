Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a declarat, la conferința internationala „Comportamentul uman in siguranta rutiera 2022”, organizata de Subcomisia pentru siguranta rutiera din cadrul Comisiei pentru transporturi si infrastructura, ca centura de siguranța este obligatorie pentru ca salveaza vieți. „Vedem in toata societatea…

- Centura de siguranta este obligatorie pentru ca salveaza vieti, nu pentru ca doreste cineva sa deranjeze purtatorul acesteia, a declarat, marti, seful DSU, Raed Arafat, care a adaugat ca nu intelege de ce gravidelor li se permite prin lege sa nu poarte centura.Prezent la Conferinta internationala Comportamentul…

- Alexandru Rafila a participat astazi la Consiliul ministerial EPSCO – Sectiunea sanatate, care se desfașoara la Luxemburg. Ministrul Sanatații a discutat și despre posibilitatea „renegocierii contractelor pentru vaccin, pentru a evita risipa și pentru a raspunde nevoilor reale de sanatate publica referitoare…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca Romania va primi gratuit aproximativ 2.000 de doze de vaccin pentru imunizarea impotriva „variolei maimutei”. „Romania va primi o anumita cantitate de vaccinuri in mod gratuit. Este o disponibilitate limitata de vaccin la nivelul UE. Probabil…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca, in cazul in care va veni vreo alerta din partea Centrului European de Control al Bolilor in legatura cu gripa tomatelor descoperita in India, Romania va lua aceleasi masuri cu celelalte state din Uniunea Europeana. „Nu cred ca este vorba despre…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, joi, ca, in cazul in care va veni vreo alerta din partea Centrului European de Control al Bolilor in legatura cu gripa tomatelor din India, Romania va lua aceleasi masuri cu celelalte state din Uniunea Europeana. Fii la curent cu cele mai noi…

- Prezent sambata, 14 mai, la Oradea, Alexandru Rafila, ministrul sanatații, a afirmat ca infectia cu noul coronavirus se transforma „incet” intr-o viroza sezoniera si, daca va mai exista un nou val, acesta nu va pune probleme, informeaza Agerpres.„Eu am evitat sa fiu transant, biologia este o stiinta…

- Ministrul Sanatatii, medicul Alexandru Rafila, afirma ca nu este "momentul sa discutam in Romania despre a patra doza" de vaccin anti-COVID, avand in vedere gradul scazut de vaccinare cu doza a treia. El adauga ca in prezent se fac studii cu privire la administrarea celei de-a patra doze din acest…