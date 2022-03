Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat sambata ca sistemul de sanatate din Romania nu are probleme deosebite ca urmare a valului de refugiați, anunța Mediafax.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a aprobat o OUG pentru realizarea studiilor clinice in Romania, existand beneficii atat pentru pacienti, cat si pentru sistemul sanitar, potrivit news.ro.

Autoritațile vor putea lua in dezbatere reintroducerea restricțiilor cauzate de COVID-19 in momentul in care jumatate din paturile de la ATI alocate in acest sens vor fi ocupate, spune Alexandru Rafila: „Nu aș vrea sa plecam cu concluzia de aici ca deja s-a stabilit un mecanism".

Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a declarat marți, intr-o conferința de presa in care fost intrebat cum comenteaza temerile europene legate de al 6-lea val pandemic, ca in opinia sa nu s-a terminat valul 5 in Romania.

Intrebat de ce Romania a eliminat brusc restricțiile pandemice, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca nu are un raspuns „foarte concret".

Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca necesarul Romaniei de comprimate de iodura de potasiu este de 30 de milioane. Rafila a precizat ca s-a discutat deja și au inceput refacerea stocurilor la nivel național, iar pastilele vor fi ulterior direcționate catre primarii.

Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca s-a atins indicele de refererința de sub 50% grad de ocupare al paturilor la ATI, iar in Romania vor fi relaxate restricțiile. Astfel, se va renunța la certificatul verde in centrele comerciale, iar masca nu va mai fi obligatorie in spațiile exterioare.

Bolnavii din Romania au parte de condiții de neimaginat in alte state membre UE. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca suma alocata pentru hrana unui bolnav e de numai 11 lei, bani care nu pot asigura produsele necesare pentru hranirea corespunzatoare a unui bolnav. Rafila spune ca