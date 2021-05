Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila a acuzat-o pe Ioana Mihaila ca nu a raspuns intrebarilor puse in legatura cu intarzierea unui raspuns despre diferențele de raportare a deceselor din cauza COVID-19. Deputatul PSD i-a reproșat ministrului Sanatații ca a tergiversat publicarea raportului legat de decesele COVID-19 dar…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, prezinta astazi in plen situatia deceselor din cauza COVID-19 ASTAZI| Camera Deputatilor : ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, prezinta in plen situatia deceselor din cauza COVID-19 Luni, de la ora 16:00, la ”Ora Guvernului”, Camera Deputatilor are programate dezbateri…

- Ioana Mihaila a anunțat ca vineri va ajunge la minister raportul final referitor la modul de raportare a deceselor din cauza coronavirusului, iar datele vor fi comunicate dupa validare.”Echipa de la Ministerul Sanatatii a preluat aceasta atributie si urmeaza sa primeasca astazi raportul final, iar datele,…

- Cehia a raportat marti ca numarul total al deceselor asociate infectarii cu noul coronavirus a trecut de pragul de 25.000, mai mult de jumatate dintre acestea fiind consemnate de la inceputul lui 2021, relateaza Agerpres, care citeaza Reuters.Cifrele publicate de Ministerul Sanatatii luni seara arata…