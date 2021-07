Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alexandru Rafila considera greu explicabil refuzul unor medici de a se vaccina, precizand ca si in randul cadrelor medicale exista persoane influentate de medicina alternativa. Alexandru Rafila a fost intrebat la emisiunea Insider Politic de la Prima TV de ce unii medici refuza…

- Avertismentul lansat de ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, potrivit caruia personalul medical care nu se vaccineaza anti-COVID va fi obligat sa se testeze periodic din fonduri proprii a declansat riposta sindicatelor. Ele acuza autoritatile ca vor sa arunce pe umerii angajatilor esecul campaniei de…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a anuntat marti ca 126.883 de persoane au fost imunizate in cadrul cabinetelor de medicina de familie, iar peste 42.800 in cadrul maratoanelor de vaccinare organizate in weekend-ul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a vorbit despre medicii care refuza sa se vaccineze impotriva coronavirusului. El considera ca acest lucru este ridicol, fiindca, deși aceștia nu vor sa fie imunizați, se mira ca mor oameni. „Cred ca, totuși, ar trebui sa analizeze poziția…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat recomanda cadrelor medicale care nu s-au vaccinat impotriva COVID-19 sa-si aminteasca suferinta provocata de pandemie, atat in randul pacientilor, cat si al personalului din spitale, scrie Monitorul de Suceava.

- Valerie Ciolos-Villemin, soția lui Dacian Cioloș, care a spus de mai multe ori ca nu se vaccineaza, dar ii indeamna pe alții sa o faca, ataca Romania pentru deciziile luate de partidul din care soțul sau face parte. Concret, Valerie Ciolos-Villemin este deranjata ca a trebuit sa intre in carantina…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica, la Targu Mures, referindu-se la faptul ca peste 5000 de persoane s-au vaccinat, in acest week-end, in cadrul maratonului organizat de autoritatile din judet impreuna cu Universitatea de Medicina, ca…

- Cu doar un an in urma, medicii au inceput sa observe ca mulți pacienți cu COVID-19 ajung la urgențe cu accidente vasculare cerebrale și s-au plans ca cheagurile de sange infunda aparatele de dializa și alte echipamente folosite pentru a menține in viața pacienții. Medicii specializați in tromboze spun…