- Interviul pe care Alexandru Preda l-a oferit realitatea.NET s-a desfașurat in curtea casei memoriale Marin Preda, din Siliștea Gumești, o locuința care nu mai seamana cu aceea in care s-a nascut uriașul scriitor și care nu mai pastreaza spiritul sau dupa ce a fost spoita cu un strat pamantiu. Nici…

- Activitatea Bac-ului de la Turnu Magurele este blocata de un an și jumatate, spun autoritațile. Blocajul ar veni din partea reprezentanților PNL, care nu s-ar prezenta la ședințe și, astfel, dividendele nu au fost imparțite, scrie Liber in Teleorman. Conducerea firmei care administreaza Bac-ul de la…

- Imagini de groaza intr-o brutarie din Bolintin – Giurgiu. Paine cu gandaci, insecte vii, utilaje ruginite și murdare. Amenda primita de operatorul economic este una pe masura neregulilor gasite de inspectorii de la Protecția Consumatorilor. Imaginile au fost postate pe rețele de socializare. Controlul…

- Ajunsa la cea de-a noua ediție, Ștafeta Veteranilor, organizata de Asociația Voluntarilor INVICTUS Romania, este un eveniment inclus in seria manifestarilor premergatoare Zilei Armatei Romane. Peste douazeci de voluntari au ajuns miercuri la Giurgiu, in Ștafeta Veteranilor. Aceștia au fost intampinați…

- David Popovici a caștigat aurul și in proba de 100 m liber, ajungand la trei medalii de aur in Peru, la 100 m liber, 200 m liber, 4x100 m liber, și un argint in ștafeta combinata de 4x100 m liber.Romania a terminat Campionatul Mondial de Juniori, ultimul la care mai participa Popovici, pe locul 4, la…

- Nu doar seceta le-a dat batai de cap anul acesta fermierilor, ci și pasarile care au distrus in unele zone din țara culturile agricole. Așa de exemplu s-a intamplat și in Teleoman, unde un fermier disperat ca pierde recolta a trecut la masuri radicale: pur și simplu a umplut campul cu țepuse cu pasari…

- David Popovici a devenit campion european la 100 metri liber, dupa ce a stabilit un nou record mondial (46.86). Dupa cursa incredibila de la Roma, sportivul in varsta de doar 17 ani a distribuit un videoclip pe Facebook.