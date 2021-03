”In cursul zilei de astazi, am primit de la Ministerul Sanatatii cererea de deschidere pentru credite bugetare in valoare de 4,18 milioane de lei, pe care am aprobat-o cu prioritate, astfel incat sumele necesare sa ajunga cat mai repede in centrele de vaccinare”, a anuntat, marti seara, ministrul Finantelor Publice. Cu cateva ore inainte, Ministerul Finantelor, criticat ca nu a virat fondurile pentru plata personalului din centrele de vaccinare, a transmis ca nu a primit nicio cerere in acest sens. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a precizat, marti, intr-o conferinta de presa, ca a aflat…