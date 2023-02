Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei a decis infiintarea unei noi manastiri in apropiere de inima orasului. Odata cu iesirea la pensie a preotului Constantin Andrei, care a fost paroh de mai bine de 30 de ani al Bisericii Barboi, Mitropolia a luat decizia transformarii acesteia intr-o manastire de calugari.…

- Trei dintre marii domnitori ai romanilor, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul și Alexandru Ioan Cuza, au poposit, marți, 24 ianuarie, la Tescani, unde au transmis vibrante mesaje satenilor care i-au așteptat sa marcheze impreuna implinirea a 164 de ani de la marețul act al Unirii Principatelor. Cele trei…

- 24 ianuarie 2023, ziua in care s-au implinit 164 de ani de la marețul act istoric infaptuit prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Țarii Romanești, care a dus la Unirea Principatelor Romane, a fost sarbatorita la Grupul statuar „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe prin ceremonialul militar…

- Astazi se implinesc 164 de ani de la Mica Unire, ziua in care Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor și in Țara Romaneasca realizandu-se astfel unirea acesteia cu Moldova. Citește și Pitești: Sancțiuni la societați privind organizarea dispozitivului de paza Intr-o astfel de zi trebuie sa ne amintim…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca, acum aproape 160 de ani, Alexandru Ioan Cuza a introdus educația obligatorie și gratuita in Romania. Iohannis a ținut sa menționeze ca la 160 de ani distanța, el a inițiat un proiect care va schimba educația din Romania, proiectul ”Romania Educata!”.…

- La 24 ianuarie se implinesc 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Moldova si Tara Romaneasca. A fost momentul in care a triumfat credinta in valorile nationale care ne-au purtat catre Romania de astazi. A fost momentul in care a inceput constructia Romaniei moderne, scrie site-ul Uniunii Militarilor…

- „Maia Sandu are astazi o șansa rara , avand majoritatea in Parlamentul R. Moldova. Ce o oprește oare? Ea poate printr-un vot in Parlament sa ia un loc in istorie alaturi de Mihai Viteazu, Alexandru Ioan Cuza sau regele Ferdinand I”

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a declarat, intr-un interviu acordat jurnalistului englez Piers Morgan, ca se simte tradat la Manchester United si a spus ca nu are respect fata de antrenorul Erik Ten Hag, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…