Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, afirma ca negocierile cu partidele de dreapta cu privire la candidatii la primariile de sector sunt aproape de final, aratand ca liberalii nu au "aroganta de a impune anumite pretentii".



"Discutiile cu partenerii nostri de Opozitie, in acest moment, la PSD in Capitala si speram ca partenerii nostri de guvernare locala de foarte curand - sunt in plina desfasurare si cred ca ne apropiem de final. (...) Am avut si am totala disponibilitate de a ajunge la un acord din doua motive: obiectivul foarte clar (...) este ca administratia PSD trebuie…