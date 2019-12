Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse apropiate parchetului anticoruptie citate de G4Media, Alexandru Cumpanasu a fost pus sub acuzare de DNA Constanta pentru furnizare de date false intr-un proiect cu fonduri europene derulat de SNSPA.

- (foto: INQUAM Photos/Bogdan Danescu) Fostul candidat la prezidentiale, Alexandru Cumpanasu, a fost pus sub acuzare de DNA Constanța pentru furnizare de date false intr-un proiect cu fonduri europene derulat de SNSPA, potrivit unor surse apropiate parchetului anticorupție citate de G4Media.ro . O ancheta…

- Fostul candidat la prezidentiale, Alexandru Cumpanasu, a fost pus sub acuzare de DNA Constanța pentru furnizare de date false intr-un proiect cu fonduri europene derulat de SNSPA, potrivit unor surse apropiate parchetului anticorupție. Procurorii suspecteaza ca Alexandru Cumpanasu ar fi mintit ca are…

- Fostul candidat la prezidentiale, Alexandru Cumpanasu, a fost pus sub acuzare de DNA Constanța pentru furnizare de date false intr-un proiect cu fonduri europene derulat de SNSPA, potrivit unor surse apropiate parchetului anticorupție. Procurorii suspecteaza ca Alexandru Cumpanasu ar fi mintit ca are…

- Alexandru Cumpanasu a fost pus sub acuzare de DNA Constanta pentru furnizare de date false intr-un proiect cu fonduri europene derulat de SNSPA, potrivit unor surse apropiate parchetului anticoruptie citate de G4Media.

- Fostul candidat la prezidentiale, Alexandru Cumpanasu, a fost pus sub acuzare de DNA Constanța pentru furnizare de date false intr-un proiect cu fonduri europene derulat de SNSPA, potrivit unor surse apropiate parchetului anticorupție, conform surselor G4media.

- Procurorii DNA - Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a Dorinei Tanta Poanta, la data faptei rector al Universitatii Financiar-Bancare Bucuresti, pentru participatie improprie, in forma complicitatii, la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui cetatean italian, administrator al unei societati comerciale, sub aspectul savarsirii infractiunii de folosire sau prezentare cu rea credinta de…