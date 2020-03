Alexandru Ciucu a castigat finantarea de 2 milioane de euro de la Imperiul Leilor. Va crea noi locuri de munca in Romania.

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus ar putea declansa o criza economica globala si ar putea duce la disparitia a pana la 25 de milioane de locuri de munca la nivel mondial, daca guvernele nu intervin rapid pentru a-i proteja pe muncitori, arata o prima estimare a Organizatiei Internationale a Muncii (ILO), publicata…

- Masurile extreme aplicate de guvernele din intreaga lume pentru reducerea ritmului de raspandire a noului coronavirus ar putea duce la disparitia a peste 50 de milioane de locuri de munca din industria turistica, transmite Bloomberg, scrie Agerpres.Vezi si: ULTIMA ORA S-au interzis in Romania…

- Sute de joburi disponibile pentru romani in Europa. Ce angajați se cauta in Spania, Norvegia sau Germania Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 619 locuri de munca vacante, informeaza joi Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) intr-un…

- Sansele unei persoane de a castiga la loto sunt de una la 14 milioane. Matematicianul Stefan Mandel nu a gasit formula pentru a invinge statistica.Mandel a castigat de 14 ori marele premiu, incasand peste 30 de milioane de dolari. Stefan Mandel s-a nascut in Romania si traieste acum…

- Conform statisticii oficiale, din totalul autovehiculelor inmatriculate in Capitala, 1,169 milioane de unitati erau incadrate la categoria autoturisme, din care 1,151 milioane de exemplare conventionale (638.217 unitati cu motorizare pe benzina, respectiv 513.337 exemplare diesel). Per total,…

- Angajatorii din spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 616 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania -538 locuri de munca pentru: analist relatii clienti, faiantar/pavator, muncitor agricol; Germania – 41 locuri de munca pentru: bucatar, camerista/roomboy, mecanic…

- Astfel, aproape 4 milioane de cautari au fost inregistrate pentru locul de munca de sofer, in 2019, in timp ce contabilii si economistii au adunat aproape 3 milioane de cautari cumulat. Pe locul al patrulea in acest top se afla locul de munca de inginer, cu peste 1,2 milioane de cautari. Directorul…

- Aproape 4 milioane de cautari au fost înregistrate, în 2019, pentru joburile de șofer, pe o platforma platforma de recrutare online din România. Urmatoarele cele mai cautate joburi au fost cele de contabili și economiști, care au adunat, cumulat, aproape 3 milioane de cautari. Foarte…