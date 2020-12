Stiri pe aceeasi tema

- Vali Craciunescu a avut parte de un eveniment extrem de neplacut. Artistul și-a gasit mașina fara roți in parcarea unui complex din Capitala. Acesta a povestit totul, in direct la Antena Stars.„Am vazut-o direct pe caldaram. M-au anunțat niște prieteni și am venit la miezul nopții. Doar ce ii pusesem…

- Nici nu a inceput bine luna decembrie, caci, surpriza: avem parte de un nou cuplu in showbiz-ul romanesc! Fara sa o lungim prea mult, Iuliana Luciu s-a transformat in ”cadoul” de la Moș Craciun pentru Cristi Mitrea! ”Porumbeii”, sarut pasional și atingeri interzise intr-un restaurant de fițe din Capitala!…

- O avarie la o conducta de apa, in afara șantierului Magistralei 5 de metrou a fost afectat parțial, miercuri, unul din accesurile stației de metrou Academia Militara, ieșirea dinspre Universitatea Naționala de Aparare „Carol I”. Traficul la metrou se desfașoara normal, anunța MEDIAFAX. Metrorex…

- In ultimele 24 de ore, in Capitala s-au produs 10 accidente rutiere soldate cu 10 persoane ranite ușor, anunța Brigada Rutiera din DGPMB. Traficul rutier este deviat sau restricționat, ca urmare a lucrarilor la infrastructura: Pandemia schimba obiceiurile Reginei Elizabeth a II-a -…

- Cand spui lege sau reguli de circulație, Anghel Iordanescu este absent! ”Tata Puiu” face ce vrea el și cand vrea el, chit ca o gafeaza non-stop in traficul din Capitala! Stai sa vezi imaginile de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, cu ”Generalul”…

- Atunci cand vine vorba despre fotbaliști, cu siguranța Raul Rusescu și Cristi Tanase le dau clasa multora, insa toata lumea vrea sa știe ”cum se mențin” cei doi inainte de meci. Ei bine, paparazzii Spynews.ro au surprins acest lucru chiar in urma cu doar cateva zile!

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in incepind de marți, 27 octombrie, ora 22:00 și pina miercuri, 28 octombrie, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Alexei Mateevici, in perimetrul str. Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și str. Sfatul Țarii. Masura este luata in legatura cu desfașurarea…

- CHIȘINAU, 8 oct – Sputnik. Reporterii Sputnik au surprins momente dramatice pe strazile Capitalei. O mașina a fost blocata de sub podul de la Circ. Trei oameni au ieșit pe geam și au urcat pe capot.