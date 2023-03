Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a caștigat cu U Cluj, scor 4-0, in etapa #30 din Superliga. Alexandru Cristian Bota, atacantul „Șepcilor Roșii” cu varsta de 14 ani, 11 luni, 13 zile, a devenit al treilea cel mai tanar jucator din istoria Ligii 1. Bota a intrat in minutul 83, in locul lui Ianis Stoica, cans scorul era 3-0…

- Mijlocașul central Andrei Lungu (34 de ani), acum antrenor-jucator la Dunarea Giurgiu (Liga 4), a povestit o intamplare șocanta din perioada in care activa in Israel. Fost jucator la Sportul, U Cluj sau Hermannstadt, cu 90 de apariții in Superliga, Lungu a plecat prima data in strainatate in 2015, la…

- Mihai Stoica se teme de un jucator al campioanei Romaniei inaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, din etapa a 24-a a Ligii 1. Managerul general al ros-albastrilor este ingrijorat de ceea ce ar putea reusi veteranul Ciprian Deac in confruntarea din Gruia care va fi duminica, de la ora 21:00, in format LIVE…

- Greu de pensionat! Kazuyoshi Miura, cel mai batran fotbalist din lume, revine in Europa la 55 de ani. Atacantul japonez nu vrea sa agațe ghetele in cui, deși a ajuns la varsta la care majoritatea fotbaliștilor sunt de foarte mult timp retrași din activitate. Miura este pregatit pentru o noua aventura…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost lovit pe trecerea de pietoni de o soferita de aceeasi varsta, in municipiul Dej din judetul Cluj. Potrivit primelor testari, baiatul era beat, iar tanara se afla sub influenta substantelor psihoactive.

- S-a aflat ce contract a semnat Cristiano Ronaldo cu Al-Nassr. Portughezul de 37 de ani va juca, pana in 2025, in tricoul echipei care a caștigat de noua ori titlul in Arabia Saudita. Liber de contract dupa desparțirea cu „scantei” de Manchester United, CR7 a semnat o ințelegere fabuloasa. Va fi platit…

- FCSB a terminat abia pe locul 3, insa domina mai toate topurile firmei InStat, iar in echipa ideala a celor 21 de etape area nu mai puțin de 4 nume, in vreme ce liderul Ligii 1, Farul, nu are pe nimeni. FCSB trece in 2023 de pe ultima poziție a podiumului, la distanța destul de mare de primele doua…

- Alex Ovecikin, capitanul echipei Washington Capitals, a devenit marti seara al treilea jucator din istoria Ligii profesioniste nord-americane de hochei (NHL) care atinge bariera de 800 de goluri marcate, dupa legendarii Gordie Howe (801) si Wayne Gretzky (894), informeaza site-ul oficial al NHL, potrivit…