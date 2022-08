Stiri pe aceeasi tema

- Camelia Constantinescu, fosta iubita a lui Ștefan Banica, este o prezența discreta și prefera sa nu iasa in lumina reflectoarelor. Radu Ștefan Banica, fiul cel mare al artistului, a postat o fotografie recenta cu mama lui.Ștefan Banica și Camelia Constantinescu au avut o relație timp de cinci ani, iar…

- Vestea ca Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean formeaza o relație a venit ca o bomba pentru showbiz-ul romanesc. Ei bine, cei doi nu au confirmat acest lucru deși au dat de numeroase ori de gandit, chiar și prin replici ironice. Acum insa, artistul a venit cu o declarație de dragoste, chiar de la…

- Dana Rogoz și Radu Dragomir sunt casatoriți din anul 2012 și au impreuna doi copii, pe Vlad și pe Lia. Prin intermediul unei postari pe Facebook, actrița a anunțat ca ea și soțul implinesc 10 ani de casatorie. Cu aceasta ocazie, Dana Rogoz a distribuit in mediul online mai multe fotografii de la cununia…

- Vara trecuta, Alina Vidican s-a casatorit cu pilotul de Formula 1 Claude Senhoreti, iar brazilianul nu inceteaza sa-și declare dragostea pentru romanca nici acum. Cu ocazia Zilei Indragostiților din Brazilia, milionarul i-a facut o declarație de dragoste emoționanta soției lui. Fosta soției a lui Cristi…

- Alex Velea are doi copii cu Antonia, pe Dominic și pe Akim. Are o relație foarte buna cu baiețeii, dar și cu Maya, fiica Antoniei din casnicia cu Vincenzo Castellano. Intr-un interviu pentru revista VIVA! a dezvaluit cat de mult ține la ea, chiar daca nu e tatal ei natural. „E o dragoste reciproca.…

- Andreea și Cabral Ibacka traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar actrița nu ezita sa iși arate sentimentele pentru soțul ei chiar in public și in fața tuturor. Recent, frumoasa blondina a povestit cat de important il considera pentru ea, dar și cat de mult il iubește, totul printr-o declarație de…

- Tzanca Uraganu face ce face și atrage toate privirile. In urma cu cateva zile, celebrul manelist a fost surprins in compania Lambadei, cea care l-a facut tata pentru a doua oara in urma cu trei luni, insa acum a postat mai multe clipuri video cu Alina Marymar, in timp ce-i face o declarație de dragoste.

- Zi de sarbatoare in familia Antoniei! Partenerul ei de viața Alex Velea a implinit astazi varsta de 38 de ani, iar logodnica lui a fost cea care i-a facut o urare emoționanta pe rețelele de socializare și a postat cateva fotografii cu ei doi. Iata ce declarație de dragoste i-a facut cantareața!