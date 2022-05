Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Belc - premiu de regie la sectiunea Un Certain Regard la Cannes Cineastul român Alexandru Belc a câstigat în aceasta seara premiul de regie în cadrul sectiunii Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes, pentru filmul "Metronom", se arata într-un…

- Pe 24 mai 2022, filmul de lung metraj „Metronom” a avut premiera mondiala la Cannes, in cadrul selecției „Un Certain Regard”. Premiera naționala va fi la TIFF, Cluj-Napoca, in cadrul Zilelor Filmului Romanesc. Filmul e o drama Despre ce este vorba in film? In timp ce Țiriac și Nastase joaca Finala Cupei…

