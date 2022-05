Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "Metronom" al lui Alexandru Belc a fost premiat pentru regie in sectiunea Un Certain Regard a Festivalului de Film de la Cannes. "Les Pires", realizat de Lise Akoka si Romane Gueret, a fost recompensat cu marele premiu, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Actorul american Jesse Eisenberg, cunoscut din filmele ‘The social network’ sau ‘Zombieland’, si-a facut debutul in regie cu lungmetrajul, ‘When you finish saving the world’, avandu-i ca protagonisti pe Julianne Moore si Finn Wolfhard, relateaza EFE. Filmul, o poveste emotionanta despre relatia complicata…

- Actorul Tom Cruise a avut o pozitie interesanta vis a vis de platformele de streaming, gen Netflix sau HBO Max. El a aparat filmele proiectate in salile de cinema si magia marelui ecran in fata exploziei platformele de streaming, in timpul unui masterclass care a avut loc, ieri la Festivalul de la Cannes…

- Pe Coasta de Azur se intinde covorul roșu in aceasta seara pentru vedetele de cinema din intreaga lume, la ceremonia de deschidere a celei de a 75-a ediții a Festivalului internațional de film de la Cannes. In competiție sunt și doua filme romanești. In fapt, 18 filme concureaza in competiția oficiala…

- Marele cineast maghiar Miklos Jancso va fi omagiat printr-o retrospectiva de trei filme la a noua editie a Festivalului „Ceau, Cinema!”, care va avea loc in perioada 14-17 iulie la Timisoara. Programul este organizat cu sprijinul Institutului Liszt – Centrul Cultural Maghiar din București. Spectatorii…

- Alexandru Belc, va debuta cu primul lui film de lungmetraj, METRONOM, o producție Strada Film International, in competiția prestigiosului festival de film de la Cannes ajuns anul acesta la cea de-a 75-a ediție, in cadrul sectiunii Un Certain Regard. „Un Certain Regard prezinta filme ce redau o viziune…

- Regizorul Cristian Mungiu va concura cu filmul ‘R.M.N.’, o coproductie franco-romano-belgiana, in competitia pentru La Palme d’Or a festivalului de la Cannes din acest an, in timp ce Alexandru Belc, cu filmul ‘Metronom’, va concura in a doua cea mai importanta sectiune a festivalului, Un Certain Regard,…

