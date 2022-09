Alexandru Arșinel a lăsat o avere impresionantă. Câte case avea și care sunt moștenitorii S-a stins din viața Alexandru Arșinel, unul din granzii teatrului de revista romanesc. A murit dupa o lunga perioada de probleme medicale, la 83 de ani, din care 63 i-a dedicat publicului și spectacolului umoristic. O cariera impresionanta, junmatate de secol fiind pe scena principalului teatru de revista romanesc (C. Tanase) al carui director a fost. A lasat frumoase amintiri romanilor, ce au fost rasplatite cu milioane de aplauze, de pe scena teatrului dar și din scenete radio și de televiziune, iar familiei o frumușica avere. ”Nu am un leu obținut in viața mea decat prin munca. Am 70 de ani… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arșinel era printre cei mai bine platiți actori din Romania, conform ultimei declarații de avere.Averea lui va fi imparțita de cei doi fii ai acestuia, Bogdan Arșinel și Cristian Arșinel.El deținea doua terenuri la Sinaia și Crevedia. In plus, actorul mai avea in proprietate un apartament in București,…

- Alexandru Arșinel a murit joi seara, la varsta de 83 de ani, dupa o cariera indelungata pe scena teatrului romanesc. Conform ultimei declarații de avere, completata in iunie 2020, actorul a caștigat 107.232 de lei intr-un an, ceea ce inseamna 8.936 lei pe luna. Actorul preciza, in 2020, ca a incasat…

- Alexandru Arșinel a murit joi seara, la varsta de 83 de ani, dupa o cariera indelungata pe scena teatrului romanesc. In ultima declarație de avere, completata in iunie 2020, trecea ca a caștigat 107.232 de lei intr-un an, ceea ce inseamna 8.936 lei pe luna. Actorul preciza, in 2020, ca a incasat 33.720…

- ”Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, saluta decizia Fondului Monetar International (FMI) de a revizui in crestere prognoza de avans economic a Romaniei, pentru anul 2022, ca urmare a misiunii de evaluare (Consultari pe Articolul IV) efectuata de delegatia FMI in vara anului curent”, precizeaza Ministerul…

- Dan Negru este milionar din showbiz și afaceri iar copiii sai invața la o școala de cartier și nu una privata. A fost decizia sa și a soției sale ca Daria (12 ani) și Bogdan (10 ani) sa continue studiile la stat și ca nu e vorba de bani, ci despre cu totul altceva. ”Școala de stat pare ca-i da unui…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, vineri, ca pe DN 1 Valea Prahovei si pe DN 39, intre Agigea si Eforie Nord, sunt coloane de masini pe mai multi kilometri, fiind recomandate rutele ocolitoare. Astfel, pe DN 1 sunt formate doua coloane lungi de autovehicule,…

- “Inca 17,5 km din Autostrada de Centura a municipiului Bucuresti (49,57 km) au constructor desemnat! Dupa reevaluarea ofertelor pentru contractul pentru proiectarea si executia Lotului 1 al A0 Nord, a fost declarata definitiv castigatoare o asociere de constructori romano-italiana”, a aratat Grindeanu,…

- Pe 3 august 1895 murea, la doar 49 de ani, botoșaneanul care a fondat Gradina Botanica din Bucuresti, gradina ce astazi ii poarta numele. Nascut intr-un sat din Botoșani, a studiat Medicina și Științele Naturale la Paris, unde a obținut și doctoratul, la doar 23 de ani.