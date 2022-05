Alexandru Arșinel a fost internat în stare gravă la spital Actorul Alexandru Arșinel a fost internat intr-un spital privat din București, dupa ce starea lui de sanatate s-a inrautațit brusc. Actorul are 82 și sufera de probleme cardiace. Medicii au decis sa-l interneze pe Alexandru Arșinel pentru investigații suplimentare, știind ca actorul are probleme cardiace. Este posibil ca actorul sa suporte o noua intervenție cardiaca. Starea de sanatate a actorului s-ar fi deteriorat dupa ce acesta a acceptat sa faca o deplasare la un eveniment in Botosani. Alexandru Arșinel a mai fost internat și la inceputul lunii februarie, la Spitalul Universitar de Urgența… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

