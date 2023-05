Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Bergodi a vorbit despre viitorul sau dupa Rapid – Sepsi 0-0, partida care a contat pentru etapa a 8-a din play-off-ul Ligii 1. Acesta a fost instalat pe banca formație din Sfantu Gheorghe in toamna lui 2021. Cristiano Bergodi spune ca nu știe daca va ramane la Sepsi și in sezonul urmator.…

- Elias Charalambous rasufla usurat dupa meciul FCSB – Sepsi, scor 3-1, din etapa a 7-a a Ligii 1. Echipa pe care o antreneaza a reusit sa se impuna pe Arena Nationala si sa pastreze sanse la titlu. FCSB a avut un penalty ratat in prelungirile primei reprize si a fost egalata de Sepsi. Totusi, a […] The…

- Risto Radunovic a avut prima reactie dupa meciul FCSB – Sepsi, scor 3-1, din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1. Echipa lui Gigi Becali s-a apropiat la trei puncte de liderul Farul. David Miculescu (28), Ovidiu Popescu (74) si Andrei Cordea (79) au marcat golurile ros-albastrilor. Florinel Coman a…

- Fanii FCSB-ului au lasat prapad in urma lor, dupa victoria cu Sepsi, 2-1, din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1. In urma acestui meci, FCSB se afla pe locul 3 din play-off, cu 33 de puncte obținute. Ultrașii vicecampioanei Romaniei au rupt mai multe piese de mobilier din baile stadionului de la Sfantu…

- Cum arata calculele la titlu, dupa primele doua etape din play-off-ul Ligii 1. FCSB a invins-o pe Sepsi chiar la Sfantu Gheorghe, scor 2-1, si a „aprins” chiar si mai mult lupta pentru trofeul de campioana a Romaniei. Farul, CFR Cluj si FCSB sunt despartite de numai trei puncte. Toate cele trei echipe,…

- Cristiano Bergodi a avut prima reactie dupa ce Sepsi a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, in etapa a 29-a a Ligii 1. Gruparea din Sfantu Gheorghe a ratat sansa de a-si asigura, matematic, calificarea in play-off. Sepsi are doua puncte avans fata de FC U Craiova 1948 si are nevoie de cel putin un […] The…

- Cristi Balaj anunța noi transferuri la CFR Cluj! La finalul partidei Sepsi – CFR Cluj, 2-2, care a contat pentru etapa a 29-a a Ligii 1, Balaj a dezvaluit ca formația din „Gruia” iși dorește sa mai transfere un atacant. In prezent, campioana Romaniei se afla pe locul 2 din Liga 1, cu 60 de […] The post…

- Lucian Filip a fost dezamagit dupa UTA – FCSB 3-1. Preparatorul fizic a umplut golul lasat de demisia lui Leo Strizu și suspendarea lui Mihai Pintilii, pe banca roș-albaștrilor. Fostul mijlocaș a stat in premiera pe banca vicecampioanei din postura de antrenor interimar. Gigi Becali va trebui sa gaseasca…