Stiri pe aceeasi tema

- Solista Biu este una dintre aparițiile exotice și extrem de placute de pe piața muzicala din Romania. Nascuta in Cuba, artista a prins vremurile comuniste și Revoluția și s-a pregatit cu arma in mana sa iși apere țara. Sentimentul patriotic a impins-o catre uniforma militara. A facut armata și cunoaște…

- Revista ”Intelligence” a Serviciului Roman de Informații publica o analiza privind modul in care Romania s-ar descurca in cazul unei crize majore, inclusiv de razboi hibrid. Conform articolului, cea mai mare vulnerabilitate consta in adaptarea sistemelor și subsistemelor la impactul imediat al crizelor.…

- Gabriela Dancau, ambasadoarea Romaniei la Madrid, a oferit un amplu interviu presei din Spania, la incheierea mandatului. Oficialul a explicat care este poziția țarii noastre și a menționat ca suntem pregatiți sa primim potențiali refugiați in cazul unui

- Președintele Klaus Iohannis s-a aflat miercuri, 2 februarie, intr-o vizita oficiala la Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” din Campia Turzii, județul Cluj, unde a susținut o declarație de presa.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, sustine ca Romania „nu va intra intr-un razboi”, dar trebuie sa fie pregatita pentru eventualitatea unui conflict armat in Ucraina. Dincu afirma ca toate tarile din flancul estic al NATO iau in calcul ajutor pentru migrantii care ar parasi Ucraina in eventualitatea…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat sambata ca "Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment", dar a precizat ca tara "trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei", anunța Agerpres. "Romania nu va intra in niciun razboi…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat sambata ca Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment, dar a precizat ca tara trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei.Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment. Romania trebuie…