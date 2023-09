Alexandra Stan a lansat clipul piesei “Bine cu putin rau” Așteptarea a luat sfarșit pentru fanii Alexandrei Stan, care lanseaza mult așteptatul clip al celui mai nou single in limba romana – „Bine cu puțin rau”. Piesa, o balada pop emoționanta, a starnit valuri de entuziasm inca de la lansarea ei pe platformele digitale, fiind cea mai recenta lansare in limba romana a Alexandrei de la hitul „Asta-i pentru altcineva”, in colaborare cu trupa VUNK, din februarie 2022. „Bine cu puțin rau” primește acum o prezentare vizuala și captivanta a versurilor in imagini, intocmai cum Alexandra a descris. Videoclipul piesei „Bine cu puțin rau” este regizat de Vlad… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

