Stiri pe aceeasi tema

- Castelul Bran propune iubitorilor muzicii un nou concert de exceptie, pe insula lacului mare din Parcul Regal. Sub bagheta dirijorului Cristian Orosanu, Kamerata Kronstadt, pianistul Alexandru Burca si indragita Alexandra Fits vor da viata celor mai frumoase cantece din repertoriul Mariei Tanase.

- Castelul Bran propune iubitorilor muzicii, in luna august, un nou concert de exceptie pe insula lacului mare din Parcul Regal, unde Alexandra Fits va interpreta cele mai frumoase cantece din repertoriul Mariei Tanase, informeaza administratia castelului intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES.…

- Castelul Bran gazduiește, in luna august, un concert de excepție, pe insula lacului mare din Parcul Regal. Sub bagheta dirijorului Cristian Oroșanu, Kamerata Kronstadt, pianistul Mariano Castro și indragita Analia Selis vor purta auditoriul intr-o lume magica, metamorfozata prin note muzicale,…

- Castelul Bran propune iubitorilor muzicii un concert de exceptie intitulat ''Tango simfonic'', care va avea loc pe insula lacului mare din Parcul Regal, sub bagheta dirijorului Cristian Orosanu- Kamerata Kronstadt, cu pianistul Mariano Castro si Analia Selis. Potrivit unui…

- Colectivul artistic al Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” ii invita pe iubitorii muzicii clasice, duminica 29 iulie 2018, incepand cu ora 19.30 in Scuarul Mircea cel Batran, la un concert-eveniment in care vor avea ocazia sa se bucure de frumusetea si bogatia creatiei muzicale romanesti. Cei mai buni elevi…

- MESAJE DE SFANTUL ILIE 2018: Trimite si tu FELICITARI DE SF. ILIE Mesaje de Sfantul Ilie 2018 • Urari de Sfantul Ilie. SMS-uri si felicitari de „la multi ani” pe care le poti transmite prietenilor de ziua numelui MESAJE de SFANTUL ILIE La Mulți Ani Iliuța si sper sa se sparga conducta…

- Joi – Opera, vineri – Filarmonica, in Piata Sfatului! Pe final de saptamana, brasovenii vor avea parte de inca un concert extraordinar in aer liber, in Piata Sfatului. Vineri, 6 iulie 2018, de la ora 19.00, Orchestra Simfonica a Filarmonicii, sub bagheta lui Cristian Orosanu, va invita…

- A fost inca o seara magica la Orheiul Vechi. Zeci de oameni au asistat la al doilea concert de muzica clasica din cadrul Festivalului "DescOpera". Spectacolul a fost dedicat regelui valsului, Johann Strauss.