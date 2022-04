Stiri pe aceeasi tema

- Elena Chiriac, Alexandra Duli sau Marian Dragulescu? Care este concurentul din echipa Vulturilor care in ediția de azi, 26 aprilie 2022, a emisiunii Survivor Romania, a parasit competiția? Dupa jocul de Comunicare din aceasta seara, situația s-a tranșat la Consiliul de Eliminare, in urma votului publicului.…

- Mihaela Stan a fost eliminata de la „Survivor Romania” 2022 in ediția din 12 aprilie. A primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor emisiunii și a fost trimisa acasa. Dupa ce echipele de la „Survivor Romania” 2022 s-au imparțit intre Vulturi și Tigri, primele probe au avut loc. Vulturii…

- Faimoșii și Tigrii s-au transformat in Vulturii și Tigrii de la „Survivor Romania” 2022. Cele doua echipe formate duminica seara, dupa un joc de volei ce nu anunța marea surpriza ce urma a fi anunțata. Aseara, acestea au trebuit sa invețe ce inseamna adaptarea, ce presupune sa lupți cot la cot cu cel…

- CRBL nu a mai intrat pe traseul de la „Survivor Romania” 2022 de aproximativ doua saptamani de zile. Coregraful are probleme de sanatate, iar medicii nu i-au mai permis sa intre in joc. Cu toate astea, el ramane in concurs. CRBL are probleme de sanatate la „Survivor Romania” 2022 . In edițiile trecute,…

- Laura Giurcanu a fost eliminata de la „Survivor Romania” 2022. Publicul a ales, iar concurenta din echipa Faimoșilor a fost nevoita sa paraseasca competiția de la PRO TV. In ediția de marți, 5 aprilie, telespectatorii au ales ca Laura Giurcanu sa plece acasa, dupa ce a fost nominalizata de echipa. TJ…

- Catalin Zmarandescu a fost eliminat de la „Survivor Romania” 2022 in ediția din 22 martie. El a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor emisiunii și a fost trimis acasa. Revine in Romania dupa 10 saptamani de concurs, in Republica Dominicana. Publicul a ales! TJ Miles, Mari Fica și…

- CRBL a fost propus pentru eliminare de la „Survivor Romania” alaturi de Catalin Zmarandescu și Emil Rengle. Artistul este dezamagit de Marian Dragulescu, dupa ce fostul gimnast l-a votat sa plece acasa. Dupa ce a aflat voturile concurenților, CRBL a fost deranjat ca a fost din nou propus spre eliminare.…

- Ediția „Survivor Romania” 2022 de luni seara a fost una incarcata de tensiuni dar și emoții, mai ales ca trei concurenți din echipa Razboinicilor au fost propuși spre eliminare.Aseara, Faimoșii și Razboinicii au pornit pe traseu in lupta pentru Imunitate fara CRBL și Relu care traiau primele lor zile…