Alexander 23 și Jeremy Zucker lanseaza impreuna single-ul „Nothing’s The Same”. In aceasta piesa, cei doi artiști dezvaluie disperarea din spatele infruntarii inevitabilului, iar vocile lor formeaza un cor plin de emoție pura, pana la a șopti „nothing’s the same aș it was before”. „Realizand impreuna cu Jeremy melodia aceasta a fost foarte terapeutic; amandoi simțeam același nor de incertitudine și teama deasupra capului și, pur și simplu, am facut tot posibilul sa traducem acest lucru in cantec“, spune Alexander. In timp ce Jeremy descrie cantecul lor ca „un imn neoficial de carantina“. El continua…