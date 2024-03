Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Barbu il va avea ca invitat pe Dan Alexa astazi la GSP Live, de la ora 11. In prezent, „chirurgul” antreneaza la Tunari, echipa ce se afla la șapte puncte distanța de salvarea de la retrogradare in liga secunda. Vom discuta despre situația ilfovenilor, despre cariera de antrenor a fostului…

- Dan Alexa a fost numit, luni, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal de liga secunda Arsenal Tunari, a anuntat Clubul Sportiv Tunari pe pagina sa de Facebook. Stefan Grigorie va fi antrenorul secund al lui Dan Alexa.In CV-ul de tehnician al lui Alexa se regasesc echipe precum…

- Dan Alexa (44 de ani) revine in antrenorat. A fost prezentat la CS Tunari, locul 17 din Liga 2. Finalul sezonului regulat din Liga 2 i-a facut pe șefii celor de la CS Tunari sa renunțe la antrenorul Ștefan Odoroaba. Iar aceștia s-au mișcat repede și au ales noul antrenor: Dan Alexa. Dan Alexa, antrenor…

- Pe 8 martie, strazile din Botoșani au fost luate cu asalt de organizațiile politice dornice sa capitalizeze electoral și aceasta sarbatoare. Lalele nu au fost doar mesageri ai primaverii, ci și embleme ale fidelitații politice: roșu vibrant pentru PSD și galben solar pentru PNL, transmite Catalin Silegeanu…

- Campioana Romaniei, Farul Constanța, va afla, vineri seara, daca va evolua in play-off-ul Superligii, dupa meciul pe care il disputa, in deplasare, cu ultima clasata, FC Botoșani. Info Sud-Est va prezinta live cele mai importante momente ale partidei. Min. 45 Pauza la Botoșani. 0-0 dupa o prima repriza…

- Florinel Coman, eroul victoriei reușite de FCSB cu FC Botoșani, 3-2, a dezvaluit ce s-a intamplat la pauza meciului in vestiar, intr-un moment in care roș-albaștrii erau in inferioritate din cauza eliminarii lui Nana Antwi. Eliminat pentru o imprudența comisa din postura de ultim aparator, ghanezul…

- Ziua Internaționala a Nonviolenței in Școala la Liceul din Trușești: Nimeni nu ar trebui sa mearga la școala cu frica “Nimeni nu ar trebui sa mearga la școala cu frica!” a fost mesajul susținut astazi, de Ziua Internaționala a Nonviolenței in Școala, de catre UNICEF, dar și de catre reprezentanții Poliției…

- Jucatorul din Liga 1 care l-a impresionat pe Mihai Stoica inainte de pauza competitionala este Eduard Florescu, mijlocasul lui FC Botosani. Florescu a fost autorul unei „duble” in meciul Otelul – Botosani 0-2, iar la finalul partidei a avut un discurs extrem de dur la adresa colegilor sai de echipa.…