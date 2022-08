Stiri pe aceeasi tema

- Seara trecuta a fost una foarte importanta pentru Antonia, dar și pentru fostul ei soț, Vincenzo Castellano. Fiica celor doi a implinit varsta de 12 ani, iar italianul i-a organizat ziua de naștere. La petrecere a fost invitata evident și mama Mayei, dar și Alex Velea, astfel ca au ingropat securea…

- Antonia este mama de 3 copii, dar nu uita cum se distreze. Ar fi fost și greu, avand in vedere ca este o artista destul de cunoscuta, apreciata și cautata. Iubita lui Alex Velea petrece pe cinste in cluburile din Capitala alaturi de oameni importanți din industria muzicii, Cum au surprins-o paparazzii…

- La sfarșitul anului 2012, au lasat deoparte temerile și s-au indragostit. Se implinesc zece ani de cand Antonia și Alex Velea sunt impreuna. Relația lor trece și prin provocari, așa cum se intampla in oricare alta. Una dintre ele este legata chiar de numarul copiilor din familie. S-a aflat de ce Antonia…

- Alex Velea a dezvaluit care este motivul pentru care nu mai face copii cu Antonia, deși amandoi iși mai doresc. Invitat la „Detectorul de miniciuni”, emisiunea online prezentata de Oana Radu, artistul a vorbit despre viața sa personala. Antonia este mama a trei copii, o fetița și doi baieți, iar inca…

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz. Sunt impreuna de aproape 10 ani, au doi baieți tare simpatici și vor sa se casatoreasca in viitorul apropiat. Recent, frumoasa artista a facut declarații spumoase despre partenerul ei, langa care se vede imbatranind…

- Antonia, in varsta de 33 de ni și Alex Velea, in varsta de 38 de ani, formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au o relație de 10 ani, doi copii impreuna și vor sa se casatoreasca in curand. Artista a vorbit recent despre relația ei cu interpretul și acrecunoscut ca au exista momente…

- Alex Velea și cei doi copii ai sai au facut un adevarat show la ziua de naștere a iubitei manelistului Tzanca Uraganu, Alina Stoican. Imbracați in camași asemanatoare, cei trei au dansat și au cantat pana dimineața. Din videoclipurile postate reiese ca mama copiilor, Antonia, nu a fost prezenta la petrecere.