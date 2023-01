Alex Toma, singurul roman invingator intr-o cursa din calendarul mondial de Half Ironman are planuri mari pentru 2023 Intrat deja in istoria triatlonului romanesc ca fiind primul compatriot care a caștigat o cursa din calendarul mondial de Half Ironman, Alex Toma are planuri mari pentru 2023. Tocmai de aceea, pentru a fi in forma in noul sezon, a mancat de Craciun sarmale cu carne de curcan. ”Am noroc cu socrii mei, care cresc curcani și avem carne de curcan adusa de la țara. O rog mereu pe soție sa faca sarmale cu carne de curcan, care e mai ușoara, așa ca pot manca și eu cateva” – Alex Toma,…